Mit dem DFB-Pokalspiel zwischen Dortmund und Leverkusen hat Das Erste die Primetime am Dienstag dominiert, mehr als fünf Millionen Menschen sahen zu (DWDL.de berichtete). Erster Verfolger war das ZDF, das rund eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer weniger verzeichnete. Den Krimi "Marie Brand und der entsorgte Mann", übrigens eine Wiederholung, sahen zur besten Sendezeit 4,18 Millionen Menschen. Damit erzielten die Mainzer richtig gute 17,1 Prozent Marktanteil.

Zufrieden sein kann man auch bei RTL: "Bauer sucht Frau"läuft ab sofort nicht nur montags, sondern auch dienstags. Die Premiere auf dem Sendeplatz sahen 2,90 Millionen Menschen. Das sind zwar rund 600.000 weniger als tags zuvor, angesichts der neuen Doppelausstrahlung und der starken Konkurrenz kann man in Köln trotzdem mehr als zufrieden sein. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren die RTL-Bauern nach dem Fußball das erfolgreichste Programm des Tages, der Marktanteil lag bei 10,4 Prozent. "Extra" holte später noch 8,7 Prozent.

Bei ProSieben sah zunächst auch noch alles gut aus, "TV Total" überschnitt sich aber auch nicht so sehr mit dem DFB-Pokal wie Formate im ZDF oder bei RTL. 920.000 Menschen sahen die neueste Ausgabe, in der klassischen Zielgruppe wurden 9,2 Prozent gemessen. Damit lief es gut, wenn auch spürbar schlechter als in den zurückliegenden Wochen - Klaas Heufer-Umlauf hatte in der weiteren Folge dann aber richtig große Probleme. "Experte für alles", das sich zuletzt in einem Aufwärtstrend befand, fiel auf nur noch 4,4 Prozent zurück, schlechter sah es für das "Verbrauchermagazin" noch nie aus. Die Gesamtreichweite lag bei 410.000.

Bei Vox stellte unterdessen auch "Mälzers Meisterklasse" neue Tiefstwerte auf. 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die neueste Ausgabe, beim jungen Publikum kam der Sender damit auf 4,3 Prozent Marktanteil. Sowohl die Reichweite als auch der Marktanteil fielen so gering aus wie noch nie. Dass sich Vox dennoch über einen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,1 Prozent freuen kann, ist auf die starke Daytime zurückzuführen. Zwischen 15 und 20:15 Uhr lagen alle Formate weit über dem Senderschnitt, teilweise waren sogar zweistellige Marktanteile drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;