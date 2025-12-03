Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 4,3 Prozent ist der Dienstag ein äußerst schwacher Tag für Sat.1 gewesen. Zusammen mit Kabel Eins war man Schlusslicht der acht großen Vollprogramme - und das hat gleich mehrere Gründe. So sorgte "Hochzeit auf den ersten Blick" für diverse Tiefstwerte in der Primetime. 660.000 Menschen sahen zu, weniger waren es bislang noch nie. Und auch der Marktanteil (14-49) in Höhe von 4,2 Prozent ist ein Negativ-Rekord.

In der Primetime hat Sat.1 zum Teil auch unter der starken Fußball-Konkurrenz des Ersten gelitten, gleichzeitig verfrachtete RTL seine Bauern zusätzlich auf den Dienstag - und holte prompt gute Quoten (DWDL.de berichtete). Sat.1 hatte dagegen auch an anderen Stellen im Programm Probleme: "Die Spreewaldklinik" war am Dienstag mit 1,7 Prozent Marktanteil nur äußerst schwach auf der Brust, die Reichweite lag bei 540.000. Zudem erzielten sämtliche Nachmittagsformate weit unterdurchschnittliche Quoten.

Bei Kabel Eins wird man mit den 4,3 Prozent schon deutlich besser leben können, schließlich lag man so noch über dem aktuellen Senderschnitt. Mit dem Film "Ritter aus Leidenschaft" unterhielt man zur besten Sendezeit 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 4,8 Prozent. "Der Mann in der eisernen Maske" lag später noch bei 5,0 Prozent.

Noch besser lief es am Dienstag für RTLzwei, das sich über einen Tagesmarktanteil in Höhe von 4,8 Prozent freuen konnte. Und wieder mal waren es die Sozialdokus, die für Schwung sorgten. "Armes Deutschland" erreichte in der Primetime 5,3 Prozent, die Gesamtreichweite lag bei 610.000. Tagsüber erzielte die Reihe sogar bis zu 8,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;