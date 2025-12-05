6,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Donnerstagabend den neuesten "Zürich-Krimi" mit dem Titel "Borchert und der Schlüssel zum Mord" ein. Es war damit die höchste Reichweite eines Donnerstags-Krimis im Ersten seit "Nord bei Nordwest" im Januar (im Vergleich nur die vorläufig gewichteten Zahlen ohne zeitversetzte Nutzung). Der Marktanteil lag mit herausragenden 27,9 Prozent nahe am Allzeit-Bestwert der Reihe. Das Publikum war zwar überwiegend schon älter, mit 9,0 Prozent konnte sich aber auch der Marktanteil in der jungen Altersgruppe 14-49 sehen lassen.

Die Dominanz der ARD am Donnerstagabend war drückend. Stärkster Verfolger war noch "Die große Weihnachtsshow" mit Giovanni Zarrella im ZDF. Sie erreichte aber nicht mal halb so viele Leute: Mit 2,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern kam sie auf solide 13,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, 7,1 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit sortierte sie sich im Tagesranking übrigens auch noch hinter "Wer weiß denn sowas?" ein, das am ARD-Vorabend 3,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgt hatten.

Maybrit Illner talkte in dieser Woche etwas später als gewohnt, was aber keine negativen Auswirkungen auf die Quoten hatte. 1,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu, das waren zwar etwas weniger als in der letzten Woche, aber mehr als in den sieben Wochen davor. Der Marktanteil belief sich auf 13,8 Prozent. Besonders auffällig war die starke Performance bei den Jüngeren: In der Altersgruppe 14-49 erzielte der Talk erstmals seit dem 11. September wieder einen zweistelligen Marktanteil von diesmal 10,5 Prozent. "Markus Lanz" kam danach sogar auf 14,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Insgesamt sahen hier 1,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, was 17,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Im Ersten stand am späteren Abend unterdessen wieder "Extra 3" auf dem Programm. Die Satire-Show fiel mit 1,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern leicht unter die Werte der letzten Wochen, der Marktanteil lag bei 11,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Reschke Fernsehen" sahen sich danach noch 880.000 Personen an, was 10,2 Prozent Marktanteil entsprach.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;