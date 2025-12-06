Am Freitag bog "The Voice of Germany" in Sat.1 auf die Zielgerade ein - und zwar in XXL-Form: Das live übertragene Halbfinale zog sich bis weit nach Mitternacht. Die Quoten waren allerdings alles andere als XXL, im Gegenteil: Im Schnitt sahen diesmal nur 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, das waren 270.000 weniger als eine Woche zuvor. Es war die geringste Live-Reichweite aller bisherigen 15 Staffeln des Formats.

Und auch der Marktanteil beim jungen Publikum fiel noch nie niedriger aus wie diesmal: 6,8 Prozent Marktanteil wurde bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen, der bisherige Tiefstwert dieser Staffel damit nochmal um 0,7 Prozentpunkte unterboten. Die gute Nachricht für Sat.1: In der erweiterten Zielgruppe 14-59, auf die der Sender ohnehin lieber schaut, sah es mit 8,3 Prozent Marktanteil deutlich besser aus. Ein Staffel-Tiefstwert war es allerdings auch hier.

"Ninja Warrior Germany" steht eine Woche vor dem Staffelabschluss hingegen deutlich stabiler da. Teil 1 des Finales verfolgten 1,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das war minimal mehr als der bisherige Staffelschnitt. Der Marktanteil belief sich auf 7,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 12,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das ZDF hatte zwar mit "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" mehr junges Publikum, in der Primetime war RTL beim jungen Publikum aber Marktführer. Bei den 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil mit 10,2 Prozent etwas niedriger, aber trotzdem im grünen Bereich.

Die Zeit bis zum Beginn des "Nachtjournals" füllte RTL dann noch mit Mario Barth auf, was den Marktanteil immerhin bei soliden 9,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 8,6 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen hielt. Die nächtlichen Nachrichten sorgten mit 13,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen dann aber sogar für den höchsten RTL-Marktanteil des gesamten Tages, 11,0 Prozent waren es bei den 14- bis 59-Jährigen. 0,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ließen sich nach Mitternacht nochmal auf den aktuellen Stand bringen.

