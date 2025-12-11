Das Erste hat mit der Komödie "Prange - Man ist ja Nachbar" am Mittwochabend den Quoten-Sieg eingefahren. Durchschnittlich 4,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den Film mit Bjarne Mädel, Katharina Marie Schubert und Olli Dittrich in den Hauptrollen, sodass der Gesamt-Marktanteil bei sehr guten 19,0 Prozent lag - eine höhere Reichweite verzeichnete am Mittwoch nur die "Tagesschau".

Auch "Bares für Rares XXL" kam gegen "Prange" nicht an: Der Primetime-Ableger der Trödelshow mit Horst Lichter war mit 3,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 16,0 Prozent Marktanteil im ZDF gleichwohl erfolgreich. Beim jungen Publikum überzeugte "Bares für Rares" zudem mit 10,6 Prozent Marktanteil und ging als stärkster Verfolger von "Joko & Klaas gegen ProSieben" hervor. Hier lief es für "Prange - Man ist ja Nachbar" etwas schwächer, wenngleich sich die Komödie mit 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls gut schlug. So oder war es für Florida-Produktionen dank der Erfolge bei ARD und ProSieben ein überaus Abend.

Einen starken Abend gab's daneben auch wieder für ZDFneo, wo ein Krimi-Doppelpack sämtliche Privatsender hinter sich ließ. So verbuchte "Wilsberg" um 20:15 Uhr im Schnitt 1,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe "Nord Nord Mord" sogar von 1,86 Millionen gesehen wurde. Um 21:45 Uhr zog der Marktanteil des Spartensenders dadurch auf stolze 10,8 Prozent beim Gesamtpublikum an.

Und auch der ARD-Sender One fand am Mittwochabend ein großes Publikum: Durchschnittlich 890.000 Personen entschieden sich dort für "Agatha Christie's Poirot", sodass der Marktanteil bei 3,9 Prozent lag. One bewegte sich damit in der Primetime unter anderem vor RTL und ProSieben. Und auch "Murdoch Mysteries" war anschließend mit 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauern noch sehr gefragt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;