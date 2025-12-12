So früh wie nie ist die Darts-WM am Donnerstag die Darts-Weltmeisterschaft gestartet - und dass auf Anhieb mit Arno Merk ein deutscher Spieler auf der Bühne des Ally Pally stand, der noch dazu sein erstes Spiel gewann, dürfte ganz nach dem Geschmack von Sport1 gewesen sein. Die Auftakt-Quoten können sich nämlich wahrlich sehen lassen, erreichte der Sender mit seiner vierstündigen Live-Übertragung doch direkt einen zweistelligen Marktanteil.

Von den durchschnittlich 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, die im Schnitt einschalteten, waren 340.000 zwischen 14 und 49 Jahre alt, sodass der Marktanteil in der Zielgruppe bei starken 10,3 Prozent lag. Sport1 mischte damit auf Anhieb vorne mit - und bewegte sich auf Augenhöhe mit der Europa League bei RTL. Der gelang mit dem Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC Salzburg um 21 Uhr zunächst ein Marktanteil von 9,2 Prozent, ehe die zweite Hälfte auf 10,4 Prozent kam.

Insgesamt lockte das Spiel freilich deutlich mehr Fans vor den Fernseher, lag mit 1,51 Millionen beziehungsweise 1,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber ein ganzes Stück von den bisherigen Saison-Bestwerten entfernt. Die Vorberichterstattung hatte sich ab 20:36 Uhr mit nur 4,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zudem ziemlich schwer getan und auch die Highlights und Zusammenfassungen anderer Spiele blieben am späten Abend mit nur 6,7 Prozent blass.

Einen schönen Erfolg feierte indes Vox mit dem Weihnachts-Klassiker "Schöne Bescherung", der mit 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 10,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe punktete. Das reichte zugleich, um bei den 14- bis 49-Jährigen "Das 1% Quiz" hinter sich zu lassen, das in Sat.1 auf 8,1 Prozent kam. Am späten Abend drehte sich das Bild: Während eine aufgewärmte "Comedy Märchenstunde" in Sat.1 noch 5,7 Prozent erzielte, geriet der Spielfilm "Auf der Flucht" bei Vox mit 4,3 Prozent vollends unter die Räder.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;