Mehr als 13 Millionen Euro hat der BR an seinem Sternstunden-Tag für den guten Zweck eingesammelt, über den ganzen Tag hinweg berichteten die Programme des Senders über die Hilfsprojekte von Sternstunden für Kinder in Not und über die Menschen dahinter. Highlight war die große "Sternstunden-Gala" in der Primetime, die von 760.000 Menschen gesehen wurde, das reichte bundesweit für einen richtig guten Marktanteil in Höhe von 3,7 Prozent.

Noch etwas erfolgreicher war das MDR Fernsehen, das in "Wunderbares Weihnachtsland - Erzgebirge" auf einen Mix aus Musik und Weihnachtstradition setzte. Hier lag die Gesamtreichweite sogar bei 800.000, der Marktanteil betrug 3,6 Prozent. Während die Gala-Sendung im BR auch beim jungen Publikum (14-49) auf gute 2,0 Prozent kam, waren für die Traditionssendung im MDR nur 0,7 Prozent drin.

Und auch in anderen Dritten Programmen waren am Freitag Sondersendungen zu sehen. Im WDR Fernsehen verfolgten beispielsweise 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer den Jahresrückblick "2025 - Das Jahr in NRW", damit waren immerhin 1,5 Prozent Marktanteil drin. Und im NDR Fernsehen setzte man unter dem Titel "Hand in Hand für Norddeutschland" auf ein "DAS!"-Special, 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten hier für 0,9 Prozent.

Am Ende war es aber doch das NDR Fernsehen, das mit einem bundesweiten Tagesmarktanteil in Höhe von 2,8 Prozent nicht nur das erfolgreichste Dritte Programm war, sondern der sechstbeste Sender des gesamten Tages. Das lag auch daran, weil sich die Quoten im Verlauf des Abends noch spürbar steigerten. "NDR Info" erreichte ab 21:45 Uhr 420.000 Menschen, die "NDR Talk Show" sogar 790.000. Das ließ auch den Marktanteil auf bis zu 4,8 Prozent steigen.

Die "NDR Talk Show" war damit auch erfolgreicher als "Riverboat" und "Kölner Treff", die sich aber ebenfalls nicht verstecken müssen. Die MDR-Talkshow erreichte am späten Abend 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,7 Prozent Marktanteil, beim WDR-Format sorgten 460.000 Personen für 2,8 Prozent.

