Die Darts-Weltmeisterschaft läuft erst seit wenigen Tagen, doch sie ist schon jetzt für Sport1 ein voller Erfolg. Mit einem herausragenden Tagesmarktanteil von 5,6 Prozent landete der Sender am Montag bei den 14- bis 49-Jährigen auf dem sechsten Platz - noch vor dem Ersten und deutlich vor RTLzwei und Kabel Eins, die bei 3,6 beziehungsweise 3,5 Prozent landeten.

Neben der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" war Sport1 in der Primetime zudem der einzige Sender, dem ein zweistelliger Marktanteil gelang. Durchschnittlich 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren waren ab 20:00 Uhr über viereinhalb Stunden mit dabei, sodass der Marktanteil auf tolle 10,2 Prozent anzog. In der Männer-Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war Sport1 mit einem Marktanteil von 12,7 Prozent sogar Marktführer.

Mit insgesamt 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauern stellte die Übertragung zugleich einen neuen Rekord für die laufende WM auf. Und nicht nur das: Wohl nicht zuletzt dank des deutschen Spielers Max Hopp konnte Sport1 erstmals in diesem Jahr die Millionen-Marke deutlich überspringen - in der Spitze zählte der Sender am Abend bis zu 1,20 Millionen zuschauerinnen und Zuschauer. Punkten konnte Sport1 zudem schon mit der Nachmittags-Session, die ab 13:40 Uhr durchschnittlich 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Hier belief sich der Marktanteil in der Zielgruppe auf starke 5,5 Prozent.

Einen schönen Quoten-Erfolg feierte am Montagabend aber auch ZDFneo, wo sich "Inspector Barnaby" trotz der Krimi-Konkurrenz im Hauptprogramm sehr gut behauptete. 1,16 Millionen Menschen schalteten um 20:15 Uhr ein, ehe eine weitere Folge schließlich sogar auf 1,48 Millionen kam. Ab 23:15 Uhr zählte "Inspector Barnaby" immer noch 860.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Gesamt-Marktanteil zu diesem Zeitpunkt auf 9,3 Prozent trieben.

