Dass es für Sport1 kein ganz normaler Tag gewesen sein kann, wird schon beim Blick auf den Tagesmarktanteil deutlich. Der kleine Spartensender holte am Dienstag bei den 14- bis 49-Jährigen im Schnitt 6,5 Prozent Marktanteil und lag damit unter anderem noch vor Sat.1 (6,2 Prozent) und auf einem Niveau mit ProSieben. Geschafft hat Sport1 das - natürlich - mit der Darts-WM, dem Quotenhighlight, das in diesem Jahr noch einmal viel heller scheint als in der Vergangenheit.

Bereits die Nachmittagssession erreichte beim Sender starke 7,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, 290.000 Menschen sahen zu. Noch deutlich besser lief es am Abend: Zwischen 19:56 und 0:20 Uhr verfolgten durchschnittlich 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die verschiedenen Begegnungen im Ally Pally, das ließ den Marktanteil auf sensationelle 11,4 Prozent steigen. Geholfen hat wohl auch die Tatsache, dass mit Niko Springer ein deutscher Spieler erst ganz am Ende spielte. Einige Stunden zuvor stand auch Ricardo Pietreczko auf der Bühne und siegte, Springer dagegen schied aus.

Mit den 6,5 Prozent Tagesmarktanteil ist Sport1 am Dienstag jedenfalls der viertstärkste Sender im deutschen Fernsehen gewesen. In der Primetime ließ man eine Reihe anderer Sender hinter sich. "Hochzeit auf den ersten Blick" in Sat.1 kam etwa auf 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, sendete aber auch nicht bis nach Mitternacht. Hier wurden außerdem nur 5,4 Prozent in der Zielgruppe gemessen. Vox erreichte mit dem Film "Bad Moms 2" 650.000 Zuschauer sowie 6,7 Prozent.

Bei ProSieben unterhielt "TV Total" zur besten Sendezeit 1,01 Millionen Menschen, 430.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. In der klassischen Zielgruppe waren so 9,6 Prozent Marktanteil drin. "Experte für alles" halbierte die Reichweite später auf 460.000 und auch der Marktanteil ging auf 7,0 Prozent zurück. Ein Best-of der Live-Tests aus der Sendung lag im Anschluss bei 5,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;