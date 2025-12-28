Das Erste hat am Samstagabend mit seinem traditionellen Jahresquiz wieder einmal starke Quoten erzielt. Zwar ging die Reichweite der inzwischen von Kai Pflaume präsentierten Show im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück, doch mit durchschnittlich 4,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte "2025 - Das Quiz" einen stolzen Marktanteil von 21,6 Prozent - und damit sogar den höchsten Wert seit 15 Jahren, nur hauchdünn geschlagen durch den Marktanteil von 2024, als sogar 21,8 Prozent erzielt wurden.

Gleichzeitig lässt sich daran freilich auch die sinkende Nutzung des linearen Fernsehens ablesen. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren waren noch fast sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nötig, um die Marke von 20 Prozent zu knacken. Bei den 14 bis 49-Jährigen ist diese Entwicklung freilich noch deutlicher zu erkennen: Dort brachten 660.000 Personen dieser Altersklasse dem Ersten mit einem Marktanteil von 15,8 Prozent die Marktführerschaft ein. 2015 war der Marktanteil trotz doppelt so hoher Reichweite noch drei Prozentpunkte niedriger ausgefallen.

Insgesamt mehr Menschen als "2025 - Das Quiz" verzeichnete am Samstag neben der "Tagesschau" derweil nur der ZDF-Krimi "Ostfriesenhölle". Dessen Ausstrahlung - über ein halbes Jahr nach der Premiere bei Arte - fuhr mit 5,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern den Tagessieg ein und bescherte dem Mainzer Sender einen starken Marktanteil von 22,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 6,0 Prozent aber ein ganzes Stück schwächer. Der Spielfilm "Bis in die Seele ist mir kalt" musste sich anschließend sogar mit nur 3,5 Prozent beim jungen Publikum begnügen, war mit insgesamt 3,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 15,7 Prozent aber trotzdem erfolgreich.

Und auch tagsüber war das ZDF mit Krimis - vorwiegend bei den Älteren - erfolgreich: So erreichten die "Rosenheim-Cops" ab 16:13 Uhr im Schnitt bereits 2,31 Millionen Menschen, ehe die "SOKO München" zwei Stunden später auf 2,81 Millionen kam. Die "heute"-Nachrichten steigerten die ZDF-Reichweite danach noch auf 3,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einen sehr guten Marktanteil von 21,1 Prozent nach sich zogen.

Hinweis: In einer früheren Version war vom höchsten Marktanteil seit 15 Jahren die Rede. Tatsächlich hatte die Show im vorigen Jahr noch eine geringfügig höhere Quoten erzielt. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;