Zu den beiden Halbfinals erreichte das Darts-Fieber am Freitagabend einen neuen Höhepunkt. Nachdem Sport1 schon seit vor Weihnachten regelmäßig Marktanteile im zweistelligen Bereich erzielen konnte, ging es nun nochmal deutlich weiter auf 22,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe hinauf. Das war nicht nur mit Abstand ein Bestwert für diees Turnier, sondern übertraf auf den Vorjahres-Wert der Halbfinal-Übertragungen nochmal um 1,8 Prozentpunkte. Insgesamt waren 1,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, etwa 400.000 mehr als am Tag zuvor und 180.000 mehr als im vergangenen Jahr. Der Marktanteil belief sich hier auf 9,6 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 wurden 17,5 Prozent Marktanteil erzielt.

In der klassischen Zielgruppe holte sich Sport1 damit mit riesigem Vorsprung den Tagessieg. 0,947 Millionen 14- bis 49-Jährige waren hier im Schnitt dabei - die zweiterfolgreichste Primetime-Sendung war der Film "Avengers: Infinity War", der bei ProSieben aber mit 0,44 Millionen eine nicht mal halb so hohe Reichweite in der klassischen Zielgruppe einfahren konnte. Mit 9,9 Prozent Marktanteil dürfte man bei ProSieben trotzdem vollauf zufrieden sein. Im Anschluss holte "Fast & Furious 10" zudem noch starke 12,2 Prozent Marktanteil - und erreichte trotz der Startzeit nach 23 Uhr immer noch mehr 14- bis 49-Jährige als die 20:15-Sendungen der Konkurrenz.

Für Sat.1 lief der Abend mit "Die besten Comedians Deutschlands" solide, der Marktanteil belief sich hier auf 7,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 6,8 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. 1,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt dabei. "Die Nacht der 1000 Witze" tat sich danach schwerer, stand mit Marktanteilen von 5,5 Prozent (14-49) und 5,7 Prozent (14-59) aber zumindest etwas besser da als bei der Premiere des neuen Formats.

Vollauf zufrieden sein kann man bei Kabel Eins, wo "Hotel Transsilvanien 2" mit 5,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugen konnte. 0,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgsamt zu. Verlierer des Abends war hingegen RTLzwei, das mit "West Side Story" gnadenlos unterging und nicht über 1,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. Am Vorabend floppte schon "La La Land" mit nur 1,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Bei Vox holte "Selbst ist die Braut" um 20:15 Uhr maue 5,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, dafür trumpfte "Titanic" am Vorabend mit starken 9,8 Prozent auf.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;