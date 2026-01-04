Luke Littler hat sich erneut zum Darts-Weltmeister gekrönt und das Finalspiel hat im deutschen Fernsehen für großes Interesse gesorgt. Sport1 verzeichnete ab 21 Uhr mit der rund zweieinhalbstündigen Übertragungen exakt 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, damit war man der erfolgreichste Privatsender nach 20:15 Uhr. Schon beim Gesamtpublikum wurden hervorragende 9,0 Prozent Marktanteil gemessen.

Noch besser sah es beim jungen Publikum aus: 990.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, hier wurden richtig starke 21,9 Prozent Marktanteil gemessen. Kein anderer Sender war am Samstag in dieser Altersklasse besser unterwegs. Bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es zudem zu 17,4 Prozent, im Ranking dieser Altersgruppe hatten nur die "Tagesschau" und der ARD-"Brennpunkt" ein größeres Publikum - 1,53 Millionen Menschen sahen das Darts-WM-Finale.

Die Final-Reichweite in Höhe von 2 Millionen war die höchste, die Sport1 im gesamten Turnierverlauf erzielt hat. Beim Halbfinale einen Tag zuvor fiel der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe (14-49) mit 22,8 Prozent aber noch etwas höher aus. Im Vergleich zum Finale im vergangenen Jahr lief es jetzt außerdem etwas schlechter, damals sahen 2,19 Millionen Menschen zu, der Marktanteil lag bei 23,3 Prozent. Damals war die sportliche Fallhöhe aber auch noch eine andere, als Luke Littler als jüngster Spieler aller Zeiten Weltmeister wurde.

Sport1 kann mit der nun zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft aber mehr als nur zufrieden sein. So früh wie nie im laufenden Turnier erzielte der Sender mit den stundenlangen Übertragungen extrem hohe Quoten. Ein ganz wichtiger Vorteil für Sport1 ist außerdem die Tatsache, dass die Übertragungen auch dann funktionieren, wenn keine deutschen Spieler mehr mit dabei sind. So lässt sich um einiges besser planen. Hinzu kommen bei den genannten Zuschauerzahlen natürlich immer noch die Personen, die die Übertragungen bei DAZN gesehen haben. Vom Sportstreamer gibt es dazu aber keine Daten.

Welchen Impact die zweieinhalbstündige Übertragung am Samstag auf Sport1 gehabt hat, kann man am Tagesmarktanteil ablesen. Der lag in der klassischen Zielgruppe bei 6,7 Prozent, damit landete der Spartensender in den Tagescharts auf dem vierten Platz. Der Tagesmarktanteil ist auch deshalb so hoch einzuschätzen, weil bei Sport1 abseits von Darts nicht viel zusammenlief. "Exatlon" stürzte im Anschluss an das WM-Finale auf nur noch 1,4 Prozent ab. Tagsüber stand oft nicht einmal eine 1 vor dem Komma.

Die Darts-WM hat für Sport1 also die Kohlen aus dem Feuer geholt - und wie. Der eigentlich kleine Sender lag am Samstag im direkten Vergleich unter anderem vor Sat.1 (6,2 Prozent), Vox (5,7 Prozent) und ProSieben (5,5 Prozent). Richtig hart erwischt hat es RTLzwei, das mit 3,5 Prozent überhaupt nicht überzeugen konnte. RTLzwei setzte anlässlich ihres 15-jährigen Jubiläums tagsüber komplett auf die "Geissens", mit in der Spitze 4,4 Prozent lief es allerdings nicht wirklich gut. "Scary Movie 5" unterhielt in der Primetime dann lediglich 270.000 Menschen, das entsprach 3,0 Prozent. Der dritte Teil der Filmreihe steigerte sich danach nur leicht auf 3,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;