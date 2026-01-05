Das Finale der Darts-WM verfolgten am Samstagabend im Schnitt rund zwei Millionen Zuschauerinnen bei Sport1, wie viele darüber hinaus bei DAZN die Übertragung verfolgt haben, ist nicht bekannt. Damit wurde der Allzeit-Rekord aus dem Vorjahr zwar knapp verfehlt, in den Tagen zuvor waren die Vorjahreswerte dafür aber teils deutlich übertroffen worden. In den vergangenen Jahren zog das Interesse an der Darts-WM damit erkennbar weiter an.

ProSieben profitiert mit seiner nachgelagerten "Promi-Darts-WM" allerdings immer weniger vom Hype. In diesem Jahr verfolgten im Schnitt nur 0,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Live-Sendung, die sich bis kurz vor 1 Uhr nachts hinzog - das waren über 200.000 weniger als im vergangenen Jahr und bedeuteten ein neues Allzeit-Tief.

Auch die Marktanteile fielen deutlich geringer aus als zuletzt: Bei den 14- bis 49-Jährigen waren diesmal nur 10,5 Prozent drin, ein Rückgang um über vier Prozentpunkte im Vergleich zum letzten Jahr, als allerdings auch ein Bestwert aufgestellt worden war. Doch auch im längerfristigen Vergleich war es diesmal der zweitschwächste Zielgruppen-Marktanteil seit dem Start 2017.

Auf noch deutlich weniger Interesse als ProSieben mit der "Promi-Darts-WM" stieß aber RTL mit seinem Football-Sonntag. Das erste der beiden übertragenen Spiele zwischen den Tennessee Titans und den Jacksonville Jaguars verfolgten über die vier Quarter hinweg nur zwischen 500.000 und 620.000 NFL-Fans, die Marktanteile bewegten sich beim Gesamtpublikum auf miserablem Niveau zwischen 2,1 und 2,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit Werten zwischen 5,8 und 6,8 Prozent ebenfalls sehr mau aus, bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 4,2 bis 4,7 Prozent erzielt. Und selbst zu vorgerückter Stunde zogen die Marktanteile kaum an. Auch das letzte Quarter des zweiten Spiels lag bei nur 6,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 6,4 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen.

