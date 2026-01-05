Jahrelang war der 2. Weihnachtsfeiertag fest in der Hand des ZDF-"Traumschiffs" - bis die ARD 2010 entschied, mit dem "Tatort" die größtmögliche Konkurrenz aufzubieten. Seither liefern sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ein Kopf-an-Kopf-Rennen an diesem Abend, das letztlich wohl beide Sendungen einige Zuschauer kostet. Das führt dann auch dazu, dass die zeitversetzte Nutzung höher ausfällt.

So steigerte der Weihnachts-"Tatort: Verlangen" seine Reichweite nachträglich noch um 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf nun im Schnitt 5,65 Millionen. Besonders angesichts der vergleichsweise niedrigen Ausgangsreichweite ist der Zuwachs recht hoch: Nur vier "Tatorte" verzeichneten 2025 eine höhere zeitversetzte Nutzung. Das waren die beiden Münster-Fälle, der erst um 21:45 Uhr ausgestrahlte Teil des Zweiteilers mit Wotan Wilke Möhring sowie die Folge "Ich sehe dich" aus dem September.

Am Kräfteverhältnis zwischen "Tatort" und "Traumschiff" änderte sich dadurch nichts, denn auch die ZDF-Reihe gewann nachträglich noch 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, was die Gesamt-Reichweite auf 4,75 Millionen brachte. Beim jüngeren Publikum behielt das "Traumschiff" aber die Oberhand vor dem "Tatort".

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Tatort: Das Verlangen 26.12.

20:15 5,65

(+0,52) 22,1%

(+0,5%p.) 0,63

(+0,11) 13,0%

(+1,3%p.) Das Traumschiff 26.12.

20:14 4,75

(+0,49) 18,6%

(+0,7%p.) 0,80

(+0,08) 16,4%

(+0,3%p.) Inspector Lynley & Sergeant Havers 26.12.

21:43 2,99

(+0,38) 13,7%

(+1,0%p.) 0,16

(+0,01) 3,5%

(+0,1%p.) Harter Brocken: Die Erpressung 25.12.

20:14 4,81

(+0,31) 20,6%

(+0,2%p.) 0,33

(+0,02) 7,5%

(-0,1%p.) Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude! 26.12.

23:19 1,23

(+0,25) 9,7%

(+1,5%p.) 0,31

(+0,06) 9,6%

(+1,3%p.) heute-show spezial - Das war 2025 27.12.

23:30 1,43

(+0,23) 11,1%

(+1,2%p.) 0,18

(+0,02) 5,7%

(+0,5%p.) Toll! Der satirische Jahresrückblick 27.12.

00:14 0,88

(+0,23) 10,5%

(+2,2%p.) 0,17

(+0,07) 7,5%

(+2,7%p.) Inspector Lynley & Sergeant Havers 28.12.

21:45 2,94

(+0,22) 14,2%

(+0,6%p.) 0,14

(+0,01) 2,9%

(+0,1%p.) Weihnachten im Olymp 25.12.

20:15 2,66

(+0,22) 11,4%

(+0,4%p.) 0,18

(+0,01) 4,0%

(-0,1%p.) Tatort: Murot und der Elefant im Raum 28.12.

20:15 5,17

(+0,22) 19,8%

(+0,2%p.) 0,86

(+0,07) 16,0%

(+0,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 22.12.-28.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 00:00 und 23:59 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Der Murot-"Tatort", der am 28. Dezember mit weniger als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ein Jahres-Tief markiert hatte, konnte sich nachträglich nur um 220.000 auf eine Reichweite von 5,17 Millionen steigern. Er bleibt damit der reichweitenschwächste "Tatort" des Jahres 2025. Die im "Tatort"-Schlepptau gezeigte britische Reihe "Inspector Lynley & Sergeant Havers" fand unterdessen auch zeitversetzt bis zu 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und entpuppte sich für die ARD damit als schöner Erfolg.

Lässt man sich die größten Änderungen bei den Marktanteilen beim jungen Publikum (in der Zeit zwischen 18 und 23:30 Uhr) ausgeben, dann wird die Top 10 fast ausschließlich von Super RTL belegt, das am 26.12. eine erhebliche Nachgewichtung über viele Stunden hinweg erfahren hat. Das dürfte wohl weniger eine hohe zeitversetzte Nutzung und mehr eine Präzisierung der Hochrechnung sein. Deutlich aufwärts ging's am 26.12. auch für die "Neuen Geschichten vom Pumuckl" bei RTL. Dort stieg der Marktanteil am Nachmittag/Vorabend um 1,2 bis 2,0 Prozentpunkte.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Neue Geschichten vom Pumuckl 26.12.

18:15 0,98

(+0,07) 6,6%

(+0,4%p.) 0,29

(+0,06) 11,6%

(+2,0%p.) Die Tom und Jerry Show 26.12.

18:04 0,09

(+0,03) 0,6%

(+0,2%p.) 0,05

(+0,04) 2,1%

(+1,4%p.) Die Tom und Jerry Show 26.12.

18:11 0,09

(+0,03) 0,6%

(+0,2%p.) 0,05

(+0,03) 2,1%

(+1,3%p.) Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude! 26.12.

23:19 1,23

(+0,25) 9,7%

(+1,5%p.) 0,31

(+0,06) 9,6%

(+1,3%p.) Die Tom und Jerry Show 26.12.

18:18 0,09

(+0,04) 0,6%

(+0,2%p.) 0,06

(+0,03) 2,2%

(+1,3%p.) Die Tom und Jerry Show 26.12.

18:25 0,08

(+0,03) 0,6%

(+0,3%p.) 0,05

(+0,03) 2,1%

(+1,3%p.) VOLL ZU SPÄT! 26.12.

18:38 0,14

(+0,03) 0,9%

(+0,2%p.) 0,08

(+0,03) 3,2%

(+1,3%p.) Tatort: Das Verlangen 26.12.

20:15 5,65

(+0,52) 22,1%

(+0,5%p.) 0,63

(+0,11) 13,0%

(+1,3%p.) VOLL ZU SPÄT! 26.12.

18:49 0,14

(+0,03) 0,9%

(+0,2%p.) 0,08

(+0,04) 2,9%

(+1,2%p.) VOLL ZU SPÄT! 26.12.

19:00 0,12

(+0,03) 0,7%

(+0,2%p.) 0,08

(+0,04) 2,9%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 22.12.-28.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;