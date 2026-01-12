Die 100. Ausgabe von "Schlag den Star" war ausnahmsweise nicht am Samstagabend, sondern am Sonntag zur besten Sendezeit zu sehen - mit einem Duell zwischen Teams von ProSieben und Sat.1. Mit Blick auf die Quoten sorgte das Jubiläum allerdings nicht für einen zusätzlichen Einschaltimpuls: Wie schon zuletzt im Dezember verpasste "Schlag den Star" auch diesmal wieder knapp einen zweistelligen Marktanteil. Durchschnittlich 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten über fünf Stunden hinweg für 9,6 Prozent und damit ein eher ernüchterndes Ergebnis.

Insgesamt schalteten ab 20:15 Uhr im Schnitt 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um die Spielshow bei ProSieben zu sehen. Genauso viele zählte übrigens auch Sat.1, wo die Komödie "Fack ju Göhte 2" ein weiteres Mal ausgestrahlt wurde. Anders als ProSieben gelang Sat.1 allerdings ein zweistelliger Marktanteil in der Zielgruppe: Über eine halbe Million 14- bis 49-Jährige sorgten für überzeugende 10,9 Prozent. Die im Anschluss gezeigte Til-Schweiger-Komödie "Die Hochzeit" konnte allerdings nicht mithalten und fiel auf mäßige 6,6 Prozent. Am späten Nachmittag und Vorabend enttäuschten zudem schon die Animationsfilme "Garfield - Eine Extra Portion Abenteuer" und "Raus aus dem Teich" mit Werten von 2,8 und 4,2 Prozent.

Ähnlich wie ProSieben dürfte man sich unterdessen auch bei Vox am Sonntagabend etwas mehr erhofft haben: Dort gab's den Koch-Wettbewerb "Mälzer und Trettl liefern ab!" zu sehen, der mit 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe jedoch nicht allzu viel reißen konnte. Dafür war am Vorabend auf das Automagazin "Auto Mobil" Verlass, das mit einem Marktanteil von 12,1 Prozent so stark war wie lange nicht. Im Anschluss überzeugte zudem "Ab in die Ruine!" mit einem Marktanteil von 9,3 Prozent sowie insgesamt 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Kabel Eins schaffte dagegen am Vorabend mit der Wiederholung von "Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!" gerade mal 2,0 Prozent. In der Primetime wiederum blieben "Die größten Geheimnisse der Welt" mit 3,8 Prozent recht blass. RTLzwei bewegte sich mit dem Spielfilm "Das erstaunliche Leben des Walter Mitty" zunächst auf Augenhöhe und kam auf 3,7 Prozent, ehe "Stowaway - Blinder Passagier" auf 2,7 Prozent zurückfiel.

