Nachdem die NFL bei RTL in den vergangenen Wochen oft nur einstellige Marktanteile am Sonntagabend verzeichnete, lief es an diesem Wochenende für die Playoffs spürbar besser. Die Live-Übertragungen von gleich drei Spielen sorgte von Beginn an für zweistellige Werte in der Zielgruppe: So steigerte sich die Begegnung zwischen den Buffalo Bills und den Jacksonville Jaguars ab 19 Uhr im Laufe der vier Quarter von 10,1 auf 11,8 Prozent, während gleichzeitig auch die Gesamt-Reichweite stieg. Immerhin 940.000 Fans waren nach 21 Uhr im letzten Quarter mit dabei.

Mit den Highlights um 21:48 Uhr konnte RTL sogar kurzzeitig die Millionen-Marke knacken, as dem Sender im vorigen Jahr mit den Playoffs am Sonntagabend nicht gelungen war. Das zweite Spiel des Abends sahen danach zwar deutlich weniger Menschen - nach Mitternacht ging die Reichweite auf unter 400.000 zurück -, doch die Marktanteile in der Zielgruppe zogen im Gegenzug deutich an. Schon das erste Quarter der Partie zwischen den San Francisco 49ers und den Philadelphia Eagles bescherte dem Privatesender um 22:40 Uhr sehr gute 13,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, ab 0:33 Uhr punktete RTL mit 15,2 Prozent, ehe die Spiel-Highlights eine weitere Stunde später sogar 17,1 Prozent verbuchten.

Und auch das nächtliche Spiel zwischen den Los Angeles Chargers und den New England Patriots blieb mit Marktanteilen von 11,7 und 12,8 Prozent noch ein Erfolg, auch wenn nach 2 Uhr insgesamt nur noch rund 150.000 Football-Fans vor dem Fernseher ausharrten. Mehr schlugen sich die Nacht von Samstag auf Sonntag um die Ohren - dort zählte RTL beim Spiel zwischen den Green Bay Packers und den Chicago Bears auch nach 3 Uhr noch fast 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis zum Ende der Übertragung um 5:44 Uhr lag der Marktanteil in der Zielgruppe konstant bei mehr als 20 Prozent.

Einen zweistelligen Tagesmarktanteil verpasste RTL dennoch letztlich knapp - mit 9,9 Prozent waren die Kölner am Sonntag aber dennoch der mit Abstand stärkste Privatsender bei den 14- bis 49-Jährigen. Die meistgesehene Sendung war "RTL aktuell", das um 18:4 Uhr mit 2,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern überzeugte und 14,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichnete. Mit seinen tagsüber gezeigten Filmen blieb RTL hingegen teils deutlich einstellig.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;