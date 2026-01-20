Zuletzt unterhielt RTL mit "Wer wird Millionär?" regelmäßig mehr als drei Millionen Menschen, zunächst mit Ausgaben der 3-Millionen-Woche, in der vergangenen Woche dann auch mit einer regulären Folge. Dieses Ziel hat die Quizshow mit Günther Jauch an diesem Montag deutlich verfehlt, die Handball-Konkurrenz im ZDF drückte die Reichweite der RTL-Sendung auf 2,59 Millionen. Weniger Reichweite hatte das Format zuletzt im September 2025.

Und dennoch war "Wer wird Millionär?" für RTL mal wieder eine Bank: Beim Gesamtpublikum wurden weit überdurchschnittliche 11,6 Prozent Marktanteil gemessen. Und auch in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen (10,2 Prozent) als auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen (10,4 Prozent) lief es ziemlich gut. Auch "Spiegel TV" hielt sich dank des starken Vorlaufs später noch bei 10,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

RTL schlug sich damit viel besser als viele andere Sender. Sat.1 unterhielt zur besten Sendezeit mit dem Film "Die Rettung der uns bekannten Welt" 770.000 Menschen, beim jungen Publikum waren damit nur 5,3 Prozent drin. "Lieber Kurt" fiel später auf katastrophale 1,7 Prozent zurück. ProSieben versammelte mit "Comedy Allstars - Meilensteine des Humors" weniger als eine halbe Million Menschen vor den TV-Geräten, es handelte sich dabei aber auch nur um eine Wiederholung. Der Zielgruppen-Marktanteil betrug 3,1 Prozent.

Probleme hatte auch Vox: "Goodbye Deutschland" erreichte zur besten Sendezeit 720.000 Personen, damit waren bei den 14- bis 49-Jährigen nur 5,0 Prozent drin. Eine weitere Ausgabe der Auswanderer-Doku steigerte sich später aber immerhin noch auf 7,3 Prozent. "Medical Detectives" holte in der Nacht sogar zweistellige Marktanteile.

Ziemlich gut geschlagen hat sich gegen die dominante Handball-Konkurrenz übrigens Das Erste. Dort setzte man ab 20:15 Uhr auf die Wiederholung des Krimis "Steirerrausch" und erreichte so 4,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Beim Gesamtpublikum kam der Streifen auf richtig gute 16,7 Prozent Marktanteil. Als der Sender den Krimi im März 2024 schon einmal wiederholte, sahen deutlich weniger Menschen zu. Damals kam das ZDF mit der Übertragung eines Fußballspiels aber auch auf mehr als 10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;