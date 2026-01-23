Der VfB Stuttgart hat bei RTL am Donnerstagabend für gute Quoten gesorgt. Zwar erzielte der Vorlauf des Europa-League-Spiels gegen den AS Rom zunächst nur einen Marktanteil von 7,1 Prozent in der Zielgruppe, doch pünktlich zum Anpfiff bewegte sich der Sender mit 12,7 Prozent klar über dem Senderschnitt. Insgesamt waren ab 21:00 Uhr durchschnittlich 1,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, die zweite Hälfte konnte die RTL-Reichweite danach sogar auf 2,22 Millionen steigern.

Während der Gesamt-Marktanteil damit auf 12,5 Prozent anzog, lief es bei den 14- 49-Jährigen mit 16,0 Prozent sogar noch besser. RTL ging damit in der Primetime als klarer Marktführer beim jungen Publikum hervor - und war ganz nebenbei auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen mit Werten von 15 Prozent erfolgreich.

ProSieben und Sat.1 konnten nicht mithalten, schlugen sich aber trotzdem wacker: Während das "1% Quiz" mit 1,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 8,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe punktete, erreichte "Iron Man 3" immerhin 8,1 Prozent. Am späten Abend steigerte "Jack Reacher: Kein Weg zurück" die ProSieben-Quote in der Zielgruppe schließlich auf 9,2 Prozent und hielt noch 630.000 Personen vor dem Fernseher - fast genauso viele wie zuvor "Iron Man".

Bei RTL kann man derweil nicht nur mit den Primetime-Quoten zufrieden sein, sondern auch mit seinen Magazinen am Morgen - allen voran mit "Punkt 7", das mit einem Marktanteil von 22,9 Prozent nur knapp am bisherigen Allzeit-Rekord vorbeischrammte. "Punkt 8" kam danach auf ebenfalls starke 19,4 Prozent, nachdem schon "Punkt 6" mit 16,6 Prozent überzeugte. Der Erfolg ist gleichwohl bittersüß, denn aufgrund der Sparmaßnahmen hatte RTL jüngst das Aus seiner "Punkt"-Magazine am Morgen angekündigt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;