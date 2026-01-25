Mit einem knappen Sieg über Norwegen hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Samstagabend auch aus Quotensicht überzeugen können - einen neuen Turnierrekord verfehlte die Live-Übertragung im ZDF jedoch. Nachdem vor einigen Tagen schon einmal fast sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mitfieberten, saßen diesmal ab 20:30 Uhr im Schnitt 6,20 Millionen Fans vor dem Fernseher. Der ZDF-Marktanteil lag gleichwohl bei starken 25,4 Prozent und auch der Tagessieg war dem öffentlich-rechtlichen Sender damit nicht zu nehmen.

Gleichzeitig setzte sich die Handball-EM auch beim jungen Publikum durch. Dort sorgten 1,44 Millionen 14- bis 49-Jährige für noch etwas bessere 28,1 Prozent Marktanteil. Während die Live-Übertragung beim Gesamtpublikum allerdings recht komfortabel an der Spitze lag, war das Rennen um den Quoten-Sieg in der jungen Altersgruppe deutlich knapper, weil RTL mit dem Dschungelcamp hier ernsthafte Konkurrenz bot.

Gegen die deutschen Handballer musste "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Vergleich zum hervorragenden Staffel-Auftakt am Abend zuvor jedoch spürbar Federn lassen: Mit 1,23 Millionen 14- bis 49-Jährigen reichte es diesmal für 24,9 Prozent Marktanteil, insgesamt ging die Reichweite um fast eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer auf 3,29 Millionen zurück. Ebenfalls 3,29 Millionen Menschen entschieden sich übrigens für die Wiederholung des ARD-Krimis "Unschuldig - Der Fall Julia B.", der beim jungen Publikum mit 5,6 Prozent Marktanteil aber chancenlos blieb.

RTL war derweil auch am späten Abend noch erfolgreich und übernahm dank der "Stunde danach" dann sogleich die Marktfürung in der Zielgruppe: Auf starke 19,1 Prozent Marktanteil brachte es die Nachlese mit Olivia Jones und Angela Finger-Erben. Aber auch das ZDF konnte dank des "Sportstudios" noch punkten und hielt den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ab 22:32 Uhr immerhin noch bei 10,2 Prozent. Insgesamt erreichte die Sendung im Schnitt 1,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;