Mit der Handball-EM-Partie zwischen Deutschland und Dänemark sowie dem Dschungelcamp erreichten Das Erste und RTL am Montagabend zusammengerechnet mehr als 11 Millionen Menschen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei über 60 Prozent (DWDL.de berichtete). Kein Wunder, dass sich die anderen Sender gegen diese Konkurrenz vergleichsweise schwer taten. Vor allem die Privatsender hatten Probleme.

Recht gut durch den Abend gekommen ist das ZDF: Die Mainzer schickten eine Wiederholung von "Die Toten vom Bodensee - Atemlos" ins Rennen und unterhielten damit 5,27 Millionen Menschen. Damit lag der Krimi noch deutlich vor dem RTL-Dschungel, der Marktanteil betrug 19,2 Prozent. Das "heute journal" lief später ebenfalls noch zweistellig, der Film "Bullet Train" fiel später jedoch auf 8,7 Prozent zurück. Beim jungen Publikum war das ZDF mit in der Spitze 5,8 Prozent keine ernstzunehmende Konkurrenz.

Die Privatsender traf es im Vergleich dazu noch deutlich härter: ProSieben kam mit "Comedy Allstars - Meilensteine des Humors" auf nur etwas mehr als eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 2,8 Prozent. Damit musste man sich auch hinter Sat.1 einsortieren, das mit "Girl You Know It's True" immerhin auf 750.000 und 4,8 Prozent kam.

Recht solide verlief der Abend für Kabel Eins: "The Expendables 3 - A Man's Job" unterhielt 780.000 Personen, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 4,3 Prozent. "Beverly Hills Cop - Ich lös' den Fall auf jeden Fall" steigerte sich später noch auf 7,2 Prozent. Bei Vox kamen zwei Ausgaben von "Goodbye Deutschland" nur auf 3,4 und 4,4 Prozent, "First Dates" (12,3 Prozent) und "Das perfekte Dinner" (11,3 Prozent) waren dafür am Vorabend große Erfolge.

Richtig schlecht verlief der Abend für RTLzwei, dort setzte man aber auch nur auf Wiederholungen der "Geissens". Die zwei Folgen lagen in der klassischen Zielgruppe bei 2,1 und 1,6 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen weniger als 300.000 Personen zu. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,9 Prozent ist der Sender das schwächste der acht großen Vollprogramme gewesen - und lag nur knapp hinter Kabel Eins und ProSieben, die jeweils auf 4,0 Prozent kamen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;