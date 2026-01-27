Mit der Handball-EM und dem RTL-Dschungelcamp gibt es aktuell zwei große Zuschauermagneten in der Primetime, so war es auch am Montag. Das EM-Spiel zwischen Deutschland und Dänemark verfolgten im Ersten durchschnittlich 7,88 Millionen Menschen, keine andere Sendung erreichte über den Tag hinweg eine höhere Reichweite. Der Marktanteil lag bei sehr starken 29,1 Prozent.

Aber auch bei RTL kann man mehr als zufrieden sein, trotz der starken Konkurrenz steigerte sich "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf 3,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 14,8 Prozent Marktanteil. Für den Dschungel war es die höchste Reichweite seit dem Start am vergangenen Freitag. Zusammengerechnet lagen Das Erste und RTL bei mehr als 11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern - das hat echten Seltenheitswert.

Während insgesamt auch das ZDF ganz vorn mitspielte, waren es beim jungen Publikum ausschließlich Das Erste und RTL, die mit extrem guten Quoten zu überzeugen wussten. Die Handball-Übertragung im Ersten sahen 2,34 Millionen Personen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, das entsprach 37,4 Prozent Marktanteil. Der Dschungel erreichte 1,43 Millionen sowie 24,3 Prozent. In dieser Altersklasse kamen die beiden Sender zusammengerechnet also sogar auf über 60 Prozent. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen war es vor allem ein Duell zwischen Handball (31,3 Prozent) und Dschungel (22,0 Prozent).

Die "Tagesthemen" kamen im Anschluss an die Handball-Übertragung noch auf 2,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, viele Menschen schalteten nach dem Abpfiff also ab. Mit 15,1 (gesamt) und 14,1 Prozent Marktanteil (14-49) lief es aber noch ziemlich gut. Die ARD-Wissen-Doku "Artemis 2 - Zurück zum Mond" lag später beim jungen Publikum ebenfalls noch bei guten 10,7 Prozent. Insgesamt sorgten 1,17 Millionen Zuschauende für 10,5 Prozent.

Bei RTL holte die "Stunde danach" sogar einen noch etwas höheren Marktanteil in der klassischen Zielgruppe als das eigentliche Dschungelcamp. Mit 25,1 Prozent kann man in Köln jedenfalls sehr zufrieden sein, 2,35 Millionen Personen verfolgten die Dschungel-Nachlese. "Spiegel TV" und das "Nachtjournal" lagen im weiteren Verlauf des Abends noch bei 14,8 und 14,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;