Mit im Schnitt 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei den Nachmittags-Partien gehörte der Samstag für Sky zunächst zu den eher schwächeren dieser Bundesliga-Saison, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 12,3 Prozent, 9,3 Prozent wurden bei den 14- bis 59-Jährigen erzielt. Doch am Vorabend gelang dann mit dem Spiel zwischen dem HSV und dem FC Bayern erstmals seit Oktober wieder einem "Topspiel der Woche" der Sprung über die Millionen-Marke.

So verfolgten bei Sky im Schnitt 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Übertragung ab 18:30 Uhr. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 5,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 11,8 Prozent Marktanteil erzielt, 8,3 Prozent waren es bei den 14- bis 59-Jährigen.

Die parallel dazu im Ersten laufende "Sportschau" zeigte sich davon unbeeindruckt: 3,61 Millionen Fußball-Fans waren hier im Schnitt dabei, das entsprach dem Niveau der vergangenen Wochen. 19,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum wurden so erzielt, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für 17,3 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen für 16,3 Prozent.

Am Abend lockte dann das Zweitliga-Spiel zwischen Kaiserslautern und Elversberg im Schnitt rund 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu Nitro. Für den Sender war es die höchste Zweitliga-Reichweite seit August - die stärkeren Spiele muss man für gewöhnlich ja an RTL abgeben. Diesmal darf man sich jedenfalls über 3,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 3,2 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen freuen. Während der zweiten Halbzeit ging's sogar auf 4,5 (14-49) und 3,9 (14-59) Prozent Marktanteil hinauf. Parallel verfolgten das Spiel auch rund 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei Sky.

Abseits des Fußballs gab's im ZDF tagsüber auch wieder mehrere Stunden Wintersport-Übertragungen. Am Vormittag sorgte der Super-G der Frauen dank 1,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern schon für starke 21,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Ab 16 Uhr kam das Skispringen dank 2,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 21,5 Prozent Marktanteil. Dazwischen lagen auch Langlauf und Skicross durchweg bei über 19 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;