Spitzen-Start in die letzte Dschungel-Woche: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hat am Montagabend seine Quoten deutlich steigern können. Mit durchschnittlich 4,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verzeichnete die RTL-Realityshow die höchste Reichweite seit dem vergangenen Mittwoch und erzielte damit schon beim Gesamtpublikum einen sehr guten Marktanteil von 18,7 Prozent - nur der ZDF-Thriller "Der schwarze Schwan" war noch erfolgreicher (DWDL.de berichtete).

Besonders gut lief es in der klassischen Zielgruppe, in der "IBES" erwartungsgemäß den unangefochtenen Tagessieg einfuhr. Dort trieben 1,64 Millionen 14- bis 49-Jährige den RTL-Marktanteil um 20:15 Uhr auf herausragende 34,9 Prozent. Das war der höchste Marktanteil für das Dschungelcamp seit dem Staffel-Auftakt. Und auch "die Stunde danach" hielt die Quoten auf hohem Niveau: 29,1 Prozent Marktanteil erzielte der Nachdreh, insgesamt blieben 2,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran.

Im Windschatten des Dschungels wusste schließlich auch noch "Spiegel TV" zu überzeugen, das ab 23:24 Uhr mit einem Marktanteil von 20,7 Prozent in der Zielgruppe so stark war wie seit neun Jahren nicht mehr. Nach Mitternacht hielten schließlich auch das "Nachtjournal" und die "IBES"-Wiederholung den Marktanteil bei über 20 Prozent - kein Wunder also, dass RTL zum Start in die neue Woche mit einem Tagesmarktanteil von 21,6 Prozent in der Zielgruppe dominierte. Auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lagen die Kölner mit 17,3 Prozent weit vor der Konkurrenz.

Die übrigen Privaten konnten in der Primetime nur wenig reißen: So kamen die "Comedy Allstars" bei ProSieben um 20:15 Uhr auf 5,6 Prozent Marktanteil, ehe die "Quatsch Comedy Show" später auf weniger als zwei Prozent fiel. Vox brachte es mit "Goodbye Deutschland" auf 4,9 Prozent, während der Sat.1-Film "Das Beste kommt noch" nur 4,7 Prozent erzielte. Kabel Eins bewegte sich derweil mit dem Spielfilm "Justice League" bei 4,3 Prozent Marktanteil über dem Senderschnitt, während eine alte "Geissens"-Folgen bei RTLzwei mit gerade mal 1,3 Prozent in den Abend startete.

Stärker als sämtliche Privatsender performte unterdessen ZDFneo, das mit "Inspector Barnaby" um 20:15 Uhr auf 1,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam, ehe eine weitere Folge der Krimireihe sogar von 1,58 Millionen gesehen wurde. Beim Gesamtpublikum reichte das um 21:44 Uhr für starke 8,9 Prozent Marktanteil. Eine dritte Folge steigerte den Marktanteil von ZDFneo später gar auf bemerkenswerte 11,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;