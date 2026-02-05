Ob es wirklich eine gute Idee war, die neuen Folgen von "Couple Challenge - Das stärkste Team gewinnt" in direkter Konkurrenz zum Dschungelcamp laufen zu lassen? Nachdem der Staffel-Auftakt - noch ohne "IBES" im Gegenprogramm - zunächst noch passabel startete, gab's für die Realityshow linear bei RTLzwei schon in der Vorwoche fast nichts zu holen. Der Tiefstwert war mit dem vorläufig gewichteten Marktanteil von 1,0 Prozent allerdings noch nicht erreicht.

Diesmal verfehlten beide ausgestrahlten Folgen sogar die Eins vor dem Komma. Konkret gingen die beiden "Couple Challenge"-Folgen am Mittwochabend mit Marktanteilen von 0,8 und 0,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe komplett unter. Insgesamt schalteten um 20:15 Uhr lediglich 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, ehe eine Stunde später sogar nur noch 110.000 Fans dabei waren. Das waren bittere Tiefstwerte, die RTLzwei augenscheinlich auch deshalb verkraften kann, weil sich das Format zumindest im Streaming als echter Hit erweist.

Wenig zu holen gab's aber auch anderswo: So erreichte "Krieg der Welten" bei Kabel Eins lediglich einen Marktanteil von 2,4 Prozent, während zwei Folgen von "CSI: Vegas" bei Vox mit Werten von 3,1 und 2,9 Prozent unter die Räder gerieten. Bei ProSieben wiederum entschieden sich nur 5,0 Prozent der 14- bis 49-Jährigen für "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers". Stärkster Privatsender abseits von RTL war Sat.1, wo der Spielfilm "Ein ganzes halbes Jahr" in der Zielgruppe auf 5,4 Prozent kam und insgesamt 1,16 Millionen Menschen unterhielt.

Unter den Spartensendern zeigte sich dagegen vor allem ZDFneo in starker Verfassung: Dort lockte "Friesland" um 20:15 Uhr im Schnitt 1,51 Millionen Menschen vor den Fernseher. Im Anschluss wollten schließlich noch 1,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eine "Friesland"-Wiederholung sehen, die damit auf 7,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kam. Beim jungen Publikum schlugen sich die beiden Krimis mit Marktanteilen von jeweils 2,2 Prozent zudem sehr ordentlich.

ProSieben Maxx drehte zudem am späten Abend mit Wrestling auf: Dort punktete "Raw" mit einem Marktanteil von 3,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Der Tagesmarktanteil des Privatsenders lag dann auch bei richtig guten 2,1 Prozent, womit ProSieben Maxx nur einen halben Prozentpunkt hinter Kabel Eins rangierte. RTLzwei kam trotz des Primetime-Flops auf immerhin 2,8 Prozent, weil hier die Daytime überzeugte - am Nachmittag trieb "Hartz und herzlich" den Marktanteil nämlich auf sehr starke 9,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;