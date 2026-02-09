RTL hat am Sonntag nicht nur mit dem Finale des Dschungelcamps abgeräumt (DWDL.de berichtete), sondern konnte auch in der Nacht Spitzen-Quoten erzielen - dank des Super Bowls, der seine lineare TV-Reichweite im Vergleich zum Vorjahr wieder etwas steigern konnte. Allerdings schalteten nach "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zunächst einmal viele ab: Von den über fünf Millionen, die zuvor die Realityshow sahen, blieben ab 23:15 Uhr noch 1,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei. Beim Gesamtpublikum reichte das allerdings trotzdem für 18,5 Prozent Marktanteil.

Beim ersten Quarter des Spiels zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots waren ab 0:39 Uhr schließlich 1,69 Millionen Fans mit dabei. Zum Vergleich: 2025 wurden zu diesem Zeitpunkt 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer weniger ausgewiesen. An frühere Spitzenwerte konnte RTL damit allerdings nicht anknüpfen: Noch vor zwei Jahren hatte der Kölner Sender nämlich sogar über zwei Millionen Menschen linear mit dem Super Bowl wach gehalten.

Sehen lassen können sich ohnehin nicht zuletzt die Marktanteile, allen voran in der wichtigen Zielgruppe: Schon der Countdown erzielte herausragende 40,1 Prozent, ehe das erste Quarter schließlich sogar 50,8 Prozent schaffte. Danach zogen die Quoten noch weiter an - auf 55,1 Prozent im zweiten Quarter und sogar 60,5 Prozent im dritten. Hierfür die liegen die Daten allerdings bislang nur bis 3 Uhr morgens vor. Die Halbzeitshow erreichte ab 2:12 Uhr unterdessen durchschnittlich noch 1,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 57,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Interessante Randnotiz: Auch wenn die linearen Reichweiten leicht stiegen, fielen die Zielgruppen-Marktanteile etwas geringer aus. 2025 konnte RTL bereits ab kurz nach 1 Uhr die Marke von 60 Prozent überspringen, diesmal gelang das erst rund eineinhalb Stunden später.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;