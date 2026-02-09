Am 30. Januar hat das ZDF die "heute-show" aus der Winterpause zurückgeholt, im Windschatten der erfolgreichen Nachrichten-Satire war zudem eine Spezialausgabe von "Die Anstalt" zu sehen - und die lief mit 14,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum so gut wie überhaupt noch nie. Durch die endgültige Gewichtung der TV-Quoten stiegen Reichweiten und Marktanteile beider Formate nun noch spürbar an.

Die "heute-show" ist erneut das Format gewesen, das am meisten durch die endgültige Gewichtung profitiert hat. Vor allem durch zeitversetzte Nutzung kamen noch 1,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, die Gesamtreichweite stieg so auf 4,65 Millionen. Einen höheren Nachschlag erzielte die Sendung in ihrer Geschichte bislang erst sechs Mal. Bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte der Marktanteil um 9 Prozentpunkte auf 27,9 Prozent.

Und auch die "Anstalt" konnte spürbar profitieren. Der ohnehin schon ermittelte Rekord-Marktanteil beim jungen Publikum stieg noch um 5,3 Prozentpunkte auf 19,3 Prozent - noch nie erreichte die Sendung ein größeres Plus in der endgültigen Gewichtung. Die Reichweite stieg noch auf 2,35 Millionen, das ist ein Nachschlag von 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Auch das ist das bislang mit Abstand größte Plus für das Format.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 30.01.

22:31 4,65

(+1,20) 22,1%

(+3,9%p.) 1,41

(+0,63) 27,9%

(+9,0%p.) Die Anstalt – Spezialauftrag (1) 30.01.

23:08 2,35

(+0,55) 14,7%

(+2,4%p.) 0,70

(+0,27) 19,3%

(+5,3%p.) FUSSBALL BEI NITRO: VfB Stuttgart - YOUNG BOYS BERN, 2. Hälfte 29.01.

21:58 1,29

(+0,52) 6,6%

(+3,0%p.) 0,29

(+0,11) 7,0%

(+3,0%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 30.01.

20:14 4,45

(+0,50) 18,6%

(+1,0%p.) 1,76

(+0,28) 33,1%

(+1,7%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 26.01.

20:14 4,29

(+0,47) 15,9%

(+1,1%p.) 1,70

(+0,26) 26,9%

(+2,6%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 29.01.

20:14 4,18

(+0,45) 17,0%

(+0,9%p.) 1,70

(+0,28) 34,4%

(+2,7%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 31.01.

20:14 3,97

(+0,44) 15,8%

(+1,1%p.) 1,60

(+0,26) 31,2%

(+2,4%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 28.01.

20:14 4,59

(+0,41) 19,2%

(+0,9%p.) 1,79

(+0,26) 36,2%

(+2,6%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 27.01.

20:14 4,85

(+0,40) 20,0%

(+0,9%p.) 1,79

(+0,21) 33,5%

(+1,6%p.) Tatort: Gefahrengebiet 01.02.

20:16 7,30

(+0,39) 25,3%

(+0,2%p.) 1,17

(+0,12) 18,4%

(+0,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 26.01.-01.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Darüber hinaus wird das Ranking der Sendungen, die durch die endgültige Gewichtung der TV-Quoten am meisten profitiert haben, von RTL - und hier allen voran von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Das Dschungelcamp legte an allen sieben Tagen in Sachen Reichweite um mindestens 350.000 zu, in der Spitze kamen nachträglich noch eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu. Von den sieben Ausgaben lagen letztlich sechs über der 4-Millionen-Marke. Der Zielgruppen-Marktanteil stieg noch um bis zu 2,7 Prozentpunkte.

Auch die Dschungel-Ausgaben der "Stefan Raab Show" steigerten sich in der ersten Woche noch sehr klar. "Die halbe Stunde nach der Stunde danach" legte immer um mindestens 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kletterte um bis zu 1,9 Prozentpunkte nach oben. Reichweiten von über einer Million waren für Stefan Raab zuletzt kaum mehr möglich - und durch die Verschiebung in den späten Abend wird es dabei wohl bleiben. Insofern kann man sich bei RTL die im Rahmen des Dschungels erzielten Raab-Quoten einrahmen.

Im Ranking mit den größten Zugewinnen taucht außerdem die 2. Halbzeit des Europa-League-Spiels zwischen Stuttgart und Bern bei Nitro auf - dabei handelt es sich aber um einen Scheinriesen. Die hinzugewonnene Reichweite in Höhe von 520.000 (auf insgesamt 1,29 Millionen) entspricht ziemlich genau der Reichweite (1,30 Millionen), die schon am Tag nach der Übertragung ausgewiesen wurde. Diese Reichweite ist inzwischen aber aus dem Sendeprotokoll entfernt worden, stattdessen wurde ein rund einminütiger Part der Übertragung, der zuvor noch "Vor der 2. Hälfte" hieß, als zweite Halbzeit gewertet - und entsprechend aufgewertet. Das Plus fällt jetzt so extrem aus, weil diese kurze Zeit vor dem Anpfiff ursprünglich noch nicht so stark war.

An der eigentlichen Reichweite der zweiten Halbzeit hat sich also wenig verändert. Eine deutliche Korrektur der Reichweite wäre aber auch eine große Überraschung gewesen. Fußballspiele und andere Sport-Übertragungen erfahren generell eine geringe zeitversetzte Nutzung, mögliche Aufschläge auf die ursprünglichen Reichweiten gibt es aber wegen der Livestream-Nutzung vieler Menschen. Dass es sich beim EL-Spiel bei Nitro um einen Darstellungsfehler handelt, zeigt sich auch, wenn man auf Halbzeit eins blickt. Dort blieb die Reichweite mit 1,03 Millionen konstant, der Marktanteil beim jungen Publikum ging sogar um 0,5 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent zurück.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 30.01.

22:31 4,65

(+1,20) 22,1%

(+3,9%p.) 1,41

(+0,63) 27,9%

(+9,0%p.) Die Anstalt – Spezialauftrag (1) 30.01.

23:08 2,35

(+0,55) 14,7%

(+2,4%p.) 0,70

(+0,27) 19,3%

(+5,3%p.) FUSSBALL BEI NITRO: VfB Stuttgart - YOUNG BOYS BERN, 2. Hälfte 29.01.

21:58 1,29

(+0,52) 6,6%

(+3,0%p.) 0,29

(+0,11) 7,0%

(+3,0%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 29.01.

20:14 4,18

(+0,45) 17,0%

(+0,9%p.) 1,70

(+0,28) 34,4%

(+2,7%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 28.01.

20:14 4,59

(+0,41) 19,2%

(+0,9%p.) 1,79

(+0,26) 36,2%

(+2,6%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 26.01.

20:14 4,29

(+0,47) 15,9%

(+1,1%p.) 1,70

(+0,26) 26,9%

(+2,6%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 31.01.

20:14 3,97

(+0,44) 15,8%

(+1,1%p.) 1,60

(+0,26) 31,2%

(+2,4%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 01.02.

20:14 4,31

(+0,35) 15,9%

(+0,7%p.) 1,71

(+0,23) 28,3%

(+1,9%p.) Die Stefan Raab Show - Die halbe Stunde nach der Stunde danach 29.01.

23:29 1,08

(+0,15) 10,6%

(+0,8%p.) 0,43

(+0,08) 19,9%

(+1,9%p.) Die Stefan Raab Show - Die halbe Stunde nach der Stunde danach 27.01.

23:30 1,27

(+0,18) 12,8%

(+1,0%p.) 0,44

(+0,08) 20,8%

(+1,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 26.01.-01.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;