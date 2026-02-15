Sat.1 hat am Samstag die neue Staffel von "The Voice Kids" gestartet, anders als zuletzt ist die Castingshow in diesem Jahr nicht freitags, sondern am Samstagabend zur besten Sendezeit zu sehen. Der Auftakt war nun aber nicht der erhoffte Erfolg: Mit 1,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lag die Reichweite zwar leicht über der aus 2025, es fehlte aber allen voran junges Publikum. Die Reichweite in der klassischen Zielgruppe (14-49) lag bei 230.000, das entsprach nur 6,5 Prozent Marktanteil.

Im Vergleich zum Vorjahr fiel der Start-Marktanteil rund eineinhalb Prozentpunkte niedriger aus. Immerhin lag "The Voice Kids" damit noch auf Höhe des Senderschnitts. Und natürlich war die Konkurrenz auch vergleichsweise erfolgreich, wenngleich Das Erste mit seinen Olympia-Übertragungen über weite Strecken in der Primetime nicht bei über 20 Prozent Marktanteil lag. Olympia war zwar stark, aber eben nicht dominierend. Spannend wird sein, wie sich "The Voice Kids" in den kommenden Wochen auf dem neuen Sendeplatz entwickelt.

Andere Sender fuhren mit Wiederholungen jedenfalls besser. Mit dem Comedy-Programm "Sascha Grammel live! Wünsch Dir was" unterhielt RTL zur besten Sendezeit beispielsweise 1,81 Millionen Menschen, in der klassischen Zielgruppe wurden damit 9,1 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 59-Jährigen waren sogar 10,2 Prozent drin.

Sehr zufrieden sein kann man auch bei Vox. Dort lag "Stirb langsam: Jetzt erst recht" in der Primetime bei 6,8 Prozent, 780.000 Menschen sahen zu. "Unstoppable - Außer Kontrolle" steigerte sich später noch um zwei Prozentpunkte. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,0 Prozent ist Vox am Samstag zudem der mit Abstand erfolgreichste Privatsender gewesen, das lag auch an den hohen Quoten in den Randzeiten. "Medical Detectives" steigerte sich in der Nacht auf zweistellige Werte.

RTL musste sich am Samstag mit einem schwachen Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von nur 5,5 Prozent begnügen, Sat.1 lag bei noch schlechteren 4,3 Prozent. Und ProSieben erzielte gar nur 4,2 Prozent - das lag allen voran an den miesen Quoten in der Daytime. Zur besten Sendezeit holte "Le Mans 66 - Gegen jede Chance" immerhin 6,4 Prozent, 570.000 sahen zu. "Departed - Unter Feinden" hielt sich danach noch bei 6,4 Prozent und die Wiederholung des Rennfilms steigerte sich nach Mitternacht sogar noch auf mehr als 10 Prozent. Im Tagesprogramm erzielten die US-Sitcoms teilweise aber nur etwas mehr als 1 Prozent.

