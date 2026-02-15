Am Samstag ist es zu einer echten Seltenheit in den Quotencharts gekommen: Beim jungen Publikum (14-49) kamen die 25 meistgesehenen Sendungen ausschließlich vom Ersten. Möglich gemacht haben das die zahlreichen Olympia-Übertragungen. Am besten lief es für den Biathlon-Sprint der Frauen, der nachmittags 910.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete und so auf 38,8 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt sahen 5,35 Millionen Menschen zu.

Und auch sonst waren es allen voran die Übertragungen in der Daytime, die für hohe Reichweiten sorgten. Egal ob Skispringer, die alpinen Ski-Übertragungen oder auch Eisschnelllauf und Curling: Alle Sportarten verzeichneten extrem hohe Reichweiten - und das sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum. Nicht selten waren bei den Jüngeren mehr als 30 Prozent drin.

In der Primetime waren es die Skeleton-Frauen, die die Olympia-Quoten hoch hielten. 4,90 Millionen sahen hier zu, das entsprach 21,3 bei allen und 25,1 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern. Im weiteren Verlauf des Abends gingen die Quoten dann spürbar zurück, die Marktanteile bei den Jüngeren lagen jedoch durchweg bei mehr als 12,6 Prozent. Es lief also auch nach 20:15 Uhr sehr gut für Das Erste, ganz so drückend überlegen wie in der Daytime waren die Übertragungen jedoch nicht mehr.

Zwischen die Olympia-Übertragungen quetschte Das Erste darüber hinaus auch noch die Bundesliga-Zusammenfassungen - und wegen des dichten Terminplans in Mailand und Cortina musste die Sendung sogar zweigeteilt werden. In jedem Fall sorgte das starke Umfeld für einen spürbaren Quoten-Boost: 4,49 Millionen Menschen sahen die "Sportschau", das entsprach 27 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 29,4 Prozent noch etwas besser.

So stark die Olympia-Wettbewerbe und die Bundesliga-"Sportschau" auch waren, die reichweitenstärkste Sendung des Tages lief im ZDF. "Ein starkes Team - Abgeschleppt" unterhielt dort zur besten Sendezeit 6,29 Millionen Menschen, damit waren für die Mainzer 27,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin. Erfolgreichste Olympia-Übertragung beim Gesamtpublikum war das Skispringen am Vorabend, das es auf 5,48 Millionen brachte. "Der Staatsanwalt" hielt die Reichweiten für das ZDF übrigens auch später noch hoch: Hier sahen 3,60 Millionen Menschen zu, damit waren 20,4 Prozent Marktanteil drin. Bei den Jüngeren holten die ZDF-Krimis übrigens auch recht gute 8,3 und 7,6 Prozent - für den Einzug in die Top 25 des Tages reichte das aber nicht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;