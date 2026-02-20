5,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Donnerstagabend den "Bergdoktor" im ZDF ein - zum ersten Mal in dieser Staffel wurde damit die 5-Millionen-Marke auch ohne zeitversetzte Nutzung übertroffen, im Vergleich zur Vorwoche kletterte die Reichweite massiv um rund 860.000. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei sehr guten 23,5 Prozent, auch bei den 14- bis 49-Jährigen konnte der "Bergdoktor" mit 9,4 Prozent Marktanteil punkten.

Olympia stellte dabei diesmal vor allem in der Primetime keine allzu starke Konkurrenz dar. Ab 20:18 Uhr übertrug die ARD das zwar spannende, aber trotzdem nicht allzu massentaugliche Eishockey-Spiel der Frauen zwischen den USA und Kanada. 1,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier im Schnitt zu, was beim Gesamtpublikum nur für 8,0 Prozent Marktanteil reichte. Bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil auf 10,0 Prozent.

Deutlich nach oben ging es dann aber ab 21:41 Uhr, als Eiskunstlauf auf dem Programm stand. Die Reichweite zog auf 3,34 Millionen an, die Marktanteile erhöhten sich auf 17,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 15,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das war auch die gefragteste Olympia-Übertragung des Donnerstags, an dem die ganz großen Quoten-Highlights verglichen mit den bisherigen Tagen fehlten, wenngleich die ausgedehnten Olympia-Übertragungen der ARD den ganzen Tag über trotzdem sehr gute bis herausragende Marktanteile bescherte.

Der höchste Marktanteil wurde mit 33,3 Prozent dabei bereits nachmittags ab 14 Uhr erzielt, als der Langlauf Teamsprint in der Nordischen Kombination 2,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher lockte. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es hier für stolze 27,3 Prozent Marktanteil. Auch mit Ski-Mountaineering waren drumherum Marktanteile zwischen 23,0 und 30,7 Prozent drin. Den Eisschnellauf der Männer verfolgten ab 17:30 Uhr drei Millionen Personen, was 23,2 Prozent Marktanteil entsprach. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 22,5 Prozent.

