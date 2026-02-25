Drei Folgen der Reportage-Reihe "Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?" hat Sat.1 sind in den zurückliegenden Jahren gezeigt, die Quoten waren dabei nicht sonderlich gut und zeigten im Verlauf sogar bergab. Nun hat Sat.1 groß aufgefahren, die neue Staffel umfasst direkt fünf neue Ausgaben, diese werden zudem auf einem neuen Sendeplatz ausgestrahlt. Los ging es am Dienstag mit einer Folge über (Betrug beim) Bürgergeld. Damit schaffte es Paul Ronzheimer, die quotentechnische Abwärtsspirale zu durchbrechen.

650.000 Menschen sahen sich die Folge auf dem neuen Sendeplatz an, es war die höchste Reichweite, die "Ronzheimer" bislang erzielen konnte. Und auch beim jungen Publikum konnte Sat.1 einen Erfolg verbuchen: Die 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren bescherten dem Sender in dieser Altersklasse gute 8,3 Prozent Marktanteil - Rekord. "Spiegel TV - Reportage" steigerte sich später sogar noch auf 9,1 Prozent.

Einen Staffelbestwert stellte unterdessen auch "Hartz und herzlich" bei RTLzwei auf. 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren bei der neuesten Folge aus Hamburg-Mitte mit dabei, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 5,5 Prozent. Besser lief es für die zwei bislang im Verlauf der Staffel gezeigten Folgen nicht. Die Dokureihe erreichte am Vorabend sogar 7,1 Prozent, dafür tat sich "Berlin - Tag & Nacht" angesichts von 2,4 Prozent mal wieder sehr schwer.

Mit der Primetime zufrieden sein kann man derweil auch bei Kabel Eins: Den Film "Hancock" sahen dort zur besten Sendezeit 590.000 Menschen, beim jungen Publikum erzielte man 6,3 Prozent Marktanteil. Weil die Daytime aber weiter schwächelt, musste sich Kabel Eins am Ende nur mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 4,3 Prozent zufrieden geben. Die anderen großen Vollprogramme waren durchweg erfolgreicher unterwegs.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;