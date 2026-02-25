Zehn Jahre lang werden bei Vox nun schon allerlei kuriose und zum Teil auch unnötige Produkte getestet. "Hot oder Schrott" heißt das Format, das sich seither zu einem echten Dauerbrenner entwickelt hat, der von Vox auch in hoher Schlagzahl wiederholt wird. Am Dienstag zeigte man anlässlich des Geburtstags jedoch eine ganz besondere Ausgabe: Neben den klassischen Produkttests wurden auch die Tester neu zusammengewürfelt.

Das Publikum hat in jedem Fall in großer Anzahl eingeschaltet: 920.000 Menschen sahen sich die Jubiläumsausgabe an, 320.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. In der klassischen Zielgruppe entsprach das einem Marktanteil in Höhe von 7,9 Prozent. Damit lag das "Hot oder Schrott"-Jubiläum ziemlich komfortabel über dem Senderschnitt. Noch besser lief es am Vorabend: "Das perfekte Dinner" unterhielt sogar 1,04 Millionen Personen und erzielte 12,2 Prozent Marktanteil.

Der Primetime-Sieg beim jungen Publikum ging am Dienstag allerdings fast schon traditionell an ProSieben und "TV Total": Sebastian Pufpaff unterhielt 550.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer und damit so viele wie seit November 2025 nicht mehr. Nach der Olympia-Flaute in den zurückliegenden Wochen kehrte das Publikum jetzt also in Massen zurück zum Format, der Marktanteil lag bei sehr guten 13,5 Prozent. Insgesamt sahen 1,04 Millionen Menschen zu. Eine neue Ausgabe des "TV total Stand-up Club" lag später immerhin noch bei 8,1 Prozent.

Reichweitenstärkster Privatsender ist am Dienstag mal wieder RTL gewesen. Nach der erfolgreichen Rückkehr in der Vorwoche fiel ein weiterer neuer "Dünentod"-Krimi jetzt aber unter die Marke von 3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Mit der Reichweite in Höhe von 2,93 Millionen kann man aber natürlich trotzdem zufrieden sein, beim Gesamtpublikum waren damit 13,4 Prozent Marktanteil drin. Und während in der klassischen Zielgruppe nur 7,0 Prozent gemessen wurden, waren es bei den 14- bis 59-Jährigen sehr gute 9,7 Prozent.

Und noch ein kurzer Blick in die Sparte, wo "Bitte Lächeln!" bei Sport1 mit einem Special in der Primetime zu sehen war. 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, das ist mehr, als "Exatlon" zuletzt erzielt hatte. Und es ist nicht das erste Mal, dass die von Christian Oberfuchshuber präsentierte Clip-Show die Reichweitenmarke von 100.000 Zuschauern überschreitet. Am Vorabend waren mit einer Folge zudem 90.000 Personen mit dabei. Mit 0,2 (Vorabend) und 0,5 Prozent Marktanteil (Primetime) war der Erfolg in der klassischen Zielgruppe aber natürlich trotzdem überschaubar.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;