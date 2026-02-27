Markus Lanz hat am Donnerstag mit seiner Talkshow einmal mehr starke Quoten erzielt - und nur knapp die Marke von 20 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum verfehlt. Mit durchschnittlich 1,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte "Markus Lanz" ab 23:19 Uhr starke 19,9 Prozent, nachdem "Maybrit Illner" zuvor von 2,12 Millionen und mit 14,8 Prozent den besten Marktanteil des noch jungen Jahres erzielte.

Bemerkenswert ist allerdings auch, dass beide Talk-Formate auch bei den 14- bis 49-Jährigen stark performten: Während Illner auf 9,9 Prozent kam, steigerte Lanz den ZDF-Marktanteil in dieser Altersgruppe zu später Stunde auf hervorragende 17,5 Prozent - das reichte zu diesem Zeitpunkt für die völlig unangefochtene Marktführerschaft. Ein Ausreißer war das nicht, denn schon der Jahresdurchschnitt der Sendung beträgt aktuell mehr als zwölf Prozent. Schon vor einer Woche hatte Lanz über 17 Prozent erzielt, vor zwei Wochen erzielte die Sendung sogar an zwei Abenden über 18 Prozent bei den Jüngeren.

Vom Windschatten der erfolgreichen Talk-Schiene profitierte am Donnerstag dann auch das "heute-journal Update", das ab 0:36 Uhr noch auf 14,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sowie insgesamt 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Das "heute-journal" um 21:45 Uhr wiederum wurde bereits von 3,53 Millionen gesehen, nachdem "Der Bergdoktor" zuvor 4,50 Millionen Personen unterhielt. Im Vergleich zur Vorwoche, als es jedoch auch keine Krimi-Konkurrenz gab, musste die ZDF-Reihe damit allerdings Verluste hinnehmen, wenngleich sich der Marktanteil in Höhe von 19,2 Prozent natürlich trotzdem sehen lassen kann.

Meistgesehene Sendung des Tages war gleichwohl der "Salzburg-Krimi" im Ersten, der mit 5,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf hervorragende 24,5 Prozent Marktanteil kam. Mit Blick aufs junge Publikum hatte der "Bergdoktor" im öffentlich-rechtlichen Duell jedoch die Nase vorn: 7,3 Prozent entschieden sich für den ARD-Krimi, während die ZDF-Serie auf 10,2 Prozent kam. Mit einem Tagesmarktanteil von 8,9 Prozent ging das ZDF dann auch am Donnerstag bei den 14- bis 49-Jährigen als stärkster ProSieben-Verfolger hervor - noch vor RTL.

