Wer an Requisiten aus dem Format "Dirndl! Fertig! Los!" oder dem Sofa aus den "Geburtstagsgrüßen" mit Petra Kusch-Lück interessiert, kann sich demnächst darum bemühen. Wie der MDR jetzt angekündigt hat, sollen zahlreiche Stücke aus der MDR-Fernsehgeschichte in einer Online-Auktion verkauft werden. Interessierte haben von Ende April bis Ende Mai die Möglichkeit, ausgewählte Requisiten zu ersteigern. Die Abholung der erworbenen Objekte muss dann an drei Tagen im Juni erfolgen.

Neben TV-Requisiten geht es auch um praktisch nutzbare Objekte wie Möbel, Lampen sowie Bühnen- und Messebauelemente, "die sich hervorragend für Handwerk, Theater oder Events eignen", wie der MDR mitteilte. Diese kamen in der Vergangenheit etwa bei der Leipziger Buchmesse zum Einsatz.

Hintergrund der Auktion ist die Teilauflösung des MDR-Fundus für Dekorationen sowie Groß- und Kleinrequisiten in Leipzig. Ein entsprechender Mietvertrag dafür ist jetzt ausgelaufen. Der MDR verweist zugleich darauf, dass sich die Medien- und Produktionswelt deutlich gewandelt habe, sodass der Bedarf an physischen Kulissen und Requisiten sinkt.

Künftig will der MDR seinen Fundus an einem neuen Standort mit deutlich reduzierter Fläche weiterführen. Ziel sei es, "Kosten zu senken, Ressourcen effizienter zu nutzen und gleichzeitig möglichst viele Objekte einer weiteren Verwendung zuzuführen". Der SWR hatte bereits vor knapp drei Jahren angekündigt, sich von einem Großteil seiner Requisiten zu trennen. Damals war die Rede davon, den Bestand um 80 Prozent zu verkleinern (DWDL.de berichtete).