Am Freitagabend ist "Let's Dance" bei RTL in die 19. Staffel gestartet - und auch in diesem Jahr kann sich der Privatsender augenscheinlich wieder voll und ganz auf seine Tanzshow verlassen. Durchschnittlich 3,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Auftaktfolge, in der RTL die Tanzpaare zusammenstellte - das waren zwar weniger als in den vergangenen Jahren, reichte aber trotzdem für einen sehr guten Marktanteil von 16,3 Prozent beim Gesamtpublikum. Geschlagen geben musste sich "Let's Dance" damit nur den Krimiserien und der "heute-show" im ZDF.

In der Zielgruppe lief es für die Tanzshow sogar erwartungsgemäß noch besser: Dort sorgten 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren für 19,3 Prozent Marktanteil - was exakt dem Wert des Vorjahres entspricht. Etwas niedriger fiel der Wert in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen aus, auf die man in Köln bekanntlich besonders achtet: Hier belief sich der Marktanteil von "Let's Dance" auf starke 17,5 Prozent. Die private Konkurrenz wurde regelrecht abgehängt: So erreichten "Die besten Comedians Deutschlands" in Sat.1 nur 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, während "Terminator: Dark Fate" bei ProSieben mit 5,6 Prozent enttäuschte.

Doch nicht nur RTL setzte am Freitag auf "Let's Dance". Zur Einstimmung auf die neue Staffel verzichtete der Spartensender RTL Up ab dem Nachmittag auf seine sonst so erfolgreichen Gerichtsshows und zeigte dafür zwei Specials zur Show. Aus Quotensicht war das jedoch keine gute Idee: Für die "Magic Moments" konnten sich ab 13:26 Uhr nur 120.000 Menschen begeistern. In der Zielgruppe ging der Marktanteil auf 1,4 Prozent zurück, nachdem "Das Familiengericht" zuvor noch 4,7 Prozent erzielt hatte. Für "Tänze, Bilder, Emotionen" reichte es danach für 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 1,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Gegen Mitternacht wiederholte RTL Up außerdem noch einmal die Auftakt-Show der ersten Staffel aus dem Jahr 2006. Hier ließen sich sogar nur noch 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ließen sich auf die TV-Zeitreise ein, in der klassischen Zielgruppe lag der Marktanteil bei überschaubaren 0,3 Prozent. Immerhin: Dem RTL-Hauptprogramm verhalf "Let's Dance" am Freitag sowohl bei den 14- bis 49-Jährigen als auch bei den 14- bis 59-Jährigen zur Tagesmarktführerschaft.

