Egal was passiert, auf eines kann man sich verlassen: Das Umstyling im Rahmen von "Germany’s Next Topmodel" fährt in der Regel Top-Quoten ein. So war es auch jetzt wieder: Die Folge am Mittwoch, bei der einige der männlichen und weiblichen Models einen neuen Look bekommen haben, wurde von 1,48 Millionen Menschen gesehen. Das ist die bislang höchste Reichweite für die Modelshow in diesem Jahr.

Besonders stark präsentierte sich Heidi Klum beim jungen Publikum: 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, das entsprach 20,3 Prozent Marktanteil. Auch das ist der mit Abstand beste Wert der Staffel, bislang waren 16,3 Prozent Marktanteil in den Overnight-Quoten das höchste der Gefühle. Insgesamt performt die Staffel in diesem Jahr schlechter als in den Vorjahren, zumindest das Umstyling hat nun aber mal wieder ein dickes Ausrufezeichen gesetzt.

So groß der Erfolg für ProSieben in der Primetime auch war, das Publikum war nach den "Topmodels" schnell weg. "Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs" kam im Anschluss nur noch auf 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei schlechten 4,6 Prozent. Dennoch konnte man sich beim Sender über einen hervorragenden Tagesmarktanteil in Höhe von 10,7 Prozent freuen.

Gut lief der Abend auch für Sat.1: "Das große Promibacken" unterhielt 1,30 Millionen Menschen, beim jungen Publikum wurden 7,3 Prozent Marktanteil gemessen. Die Reichweite war damit eine der besten der laufenden Staffel, einen höheren Marktanteil erzielte das "Promibacken" in diesem Jahr überhaupt noch nicht. "Top Ten! Der Geschmacks-Countdown" steigerte sich später sogar noch auf 8,4 Prozent.

Und auch das dritte Vollprogramm der Gruppe, Kabel Eins, verzeichnete am Mittwoch eine erfolgreiche Primetime. Den Film "Kingsman: The Golden Circle" wollten dort zur besten Sendezeit 640.000 Menschen sehen, das entsprach 6,2 Prozent Marktanteil. "Bad Company" kam später noch auf 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;