Wo zuletzt noch die "Frühling"-Reihe regelmäßig rund fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher lockte, setzte das ZDF am Sonntagabend auf einen für den "Herzkino"-Sendeplatz ungewöhnlichen Stoff: "Baumgeflüster" erzählte nämlich eine schwule Liebesgeschichte. Mit guten Quoten wurde der Sender dafür allerdings vom Publikum nicht belohnt - im Gegenteil: So niedrig wie diesmal fiel die Reichweite nie zuvor aus.

Lediglich 1,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für "Baumgeflüster", sodass schon beim Gesamtpublikum nur ein Marktanteil von 7,9 Prozent stand. Zum Vergleich: Der deutsch-polnische "Polizeiruf 110" kam parallel dazu im Ersten auf 7,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie hervorragende 30,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wiederum erzielte der ARD-Krimi in Konkurrenz zu "Let's Dance" und "Wer stiehlt mir die Show?" noch gute 14,7 Prozent, während das "Herzkino" im ZDF auch hier mit 3,9 Prozent enttäuschte.

Zuschauer-Trend: Herzkino Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

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14-49 Jahre

Umso bemerkenswerter, dass es dem Sender im weiteren Verlauf des Abends noch gelang, sich deutlich zu steigern: So konnte das "heute-journal" mit 3,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die Gesamt-Reichweite nahezu verdoppeln, der Marktanteil zog um 21:45 Uhr auf starke 16,9 Prozent an. Und auch die Krimireihe "Dan Sommerdahl" verbuchte im Anschluss eine höhere Reichweite als das "Herzkino" zwei Stunden zuvor: 2,44 Millionen Menschen sorgten zu diesem Zeitpunkt für 15,5 Prozent Marktanteil.

Einen sehr starken Tag erwischte unterdessen der Spartensender ZDFinfo, der sich bei den 14- bis 49-Jährigen mit einem Tagesmarktanteil von 3,2 Prozent auf Augenhöhe mit RTLzwei und Kabel Eins bewegte. Möglich machten das zahlreiche "Terra X"-Dokus, die im Laufe des Tages bis zu 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichten. Die Reihe überzeugte am Vorabend zudem auch im Hauptprogramm: 3,05 Millionen Personen sahen dort eine neue Folge mit Hannah und Emde und sorgten damit für einen Marktanteil von 14,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;