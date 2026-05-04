Die pikanten Neuigkeiten zuerst: Nius hat den eigenen Weg zurück auf TikTok gefunden. Nachdem das Medium in den vergangenen Jahren immer wieder von der Kurzvideoplattform verbannt wurde und die drei bisherigen Accounts aktuell immer noch gesperrt bleiben, hat sich die Marke für einen weiteren Neustart entschieden. Seit Mitte Februar veröffentlicht der prekäre Publisher unter dem Namen @aktuelle.nius neue Inhalte.

Bisher konnte damit allerdings kein Reichweitenhit umgesetzt werden, derzeit folgen Nius etwa 25.000 User. Aber: Der Kanal verzeichnet im Vergleich zur vorherigen Resonanz nun mehrere Videos mit mehr als 500.000 Aufrufen. Das verstärkt den Eindruck, dass bisherige Konten nicht vollumfänglich auf der Startseite ausgespielt wurden und mit bestimmten Einschränkungen versehen waren. DWDL behält mit den News-Charts weiterhin im Auge, wie die Plattform mit kritischen Veröffentlichungen umgeht. Wer ebenfalls Teil der Analyse ist:

Mit dem Blick auf den Nachrichtenkanal des Bayerischen Rundfunks wird eine zusätzliche Auffälligkeit sichtbar: Das Profilbild ziert ein Rahmen, der auf TikTok bisher nicht häufig zu sehen ist. Die Auszeichnung wurde dem Account als erster Publisher hinzugefügt, weil das Konto drei Effekte auf der Kurzvideoplattform veröffentlicht hat und diese in mindestens 1.000 Videos genutzt wurden. Das belohnt TikTok mit dem visuellen “Silber-Status” sowie 15 Dollar.

© BR24 / TikTok

Die darf der öffentlich-rechtliche Kanal zwar nicht annehmen, allerdings könnte sich die nischige Strategie trotzdem für Publisher lohnen. Denn aktuell gelten die Filter- und Effekterstellungen noch als Alleinstellungsmerkmal und werden zudem von TikTok mit weiterführenden Bonusaspekten belohnt. So bringt der “Diamant-Status”, für den 20 veröffentlichte Effekte und eine Millionen Verwendungen benötigt werden, folgende Vorteile:

Früherer Zugang zu Effect-House-Funktionen

Ein exklusives Community-Forum-Badge

Einladungen zu analogen und virtuellen Events

Priorisierter Zugang für technischen Support

Besondere Marken- und Marketing-Möglichkeiten

Mit diesen Zusatzleistungen könnten sich Einzelumsetzungen für Medienmarken lohnen. Dennoch sollten sie ihre Themen und Umsetzungen nicht aus den Augen verlieren. Wer im April besonders reichweitenstark war und sich einen Platz in den News-Charts erkämpft hat:

Mit diesen Themen waren Publisher im April auf TikTok erfolgreich

© DWDL

10. Platz: Stuttgarter Zeitung

Die Angriffe auf Fans des FC Bayerns vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart katapultierte die StZ in diesem Monat in die Charts. Die Aufnahmen der Randale führten zu 2,5 Millionen Views. Ein zweites Video auf TikTok über einen Auffahrunfall mit einem Polizeiwagen verursachte weitere 1,1 Millionen Sichtungen.

9. Platz: Tagesschau

Die Berichterstattung über Schüsse während des Korrespondentendinners in Washington registrierte 2,6 Millionen Aufrufe. Das Video zeigt, wie der US-Präsident Donald Trump von Sicherheitspersonal evakuiert werden musste. Zwei weitere Veröffentlichungen gingen ebenfalls viral: Der Beitrag über das Online-Archiv von NSDAP-Mitgliedern erreichte 2,1 Millionen Konten, der erwartete Preisanstieg für Kondome setzte 1,5 Millionen Klicks um.

8. Platz: Ostsee-Zeitung

Eine reichweitenstarke Veröffentlichung mit 2,7 Millionen Aufrufen beförderte die OZ auf den achten Platz des Publisher-Rankings. Die Zeitung publizierte ein Update zum gestrandeten Wal in Poel.

7. Platz: RTL Aktuell

Mit einem roten Kreis signalisierte der Nachrichtenkanal von RTL Deutschland, was im Video der spanischen Kirmes schief lief. Das Publikum reagierte mit 3,4 Millionen Klicks. Ebenfalls interaktionskräftig: die Szenen eines Bankraubs in Neapel mit 166.000 Likes sowie ein ungeplanter Livestream der NASA mit 2,4 Millionen Sichtungen.

6. Platz: ntv

Handelt es sich hier um einen verdeckten Agenten? Das Interview auf dem Kanal der RTL-Marke spielte insgesamt 3,9 Millionen Views und damit den sechsten Platz der News-Charts ein. Zwei Blaulichtmeldungen über einen verhinderten Amoklauf in Oklahoma sowie die Notlandung eines Heißluftballons in Kalifornien erzielten jeweils über eine Millionen Klicks.

5. Platz: SWR

Vier Millionen Aufrufe generierte die Inklusionsreihe des Südwestrundfunks zum Thema Dating. Ein weiterer Ausschnitt über das Down-Syndrom löste zusätzliche 1,8 Millionen Klicks aus. Auch der Beziehungsstatus von Influencerin Sally erreichte ein Millionenpublikum.

4. Platz: Der Spiegel

Mit einem einzelnen Beitrag nimmt Spiegel den vierten Platz der Publisher-Analyse ein. Zu sehen ist die Farbattacke auf Reza Pahlavi, die bei TikTok über 4,2 Millionen mal angesehen wurde.

3. Platz: Sächsische Zeitung

Ein einzelner viraler Treffer verhalf auch der SZ zum Sprung auf das Treppchen: die Aufnahmen von einem Mann mit Machete und dem darauf folgenden Polizeieinsatz ergaben mehr als 6,2 Millionen Aufrufe sowie 88.000 Likes.

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2. Platz: DW News

“Mali’s Verteidigungsminister würde getötet”, titelte die Deutsche Welle auf TikTok und löste damit über 6,4 Millionen Klicks aus. Mit den Hintergründen belegt das steuerfinanzierte Medium den zweiten Platz des News-Rankings. Darüber hinaus bestand hohes Interesse an Meldungen über den Iran, darunter eine Ansprache von US-Präsident Trump mit 6,1 Millionen Sichtungen sowie eine Militärparade mit 5,1 Millionen Views.

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1. Platz: ZDFheute

Das Interview zur kürzlich veröffentlichten Kriminalstatistik verbreitete sich wie ein Lauffeuer: der Clip wurde durch zahlreiche Medienaccounts aufgegriffen und zweitverwertet. Der ursprüngliche Beitrag verzeichnete beachtliche 7,3 Millionen Aufrufe und besetzt damit den ersten Platz der April-Auswertung. Die Meldung über die Öffnung der Straße von Hormus konnte zudem 1,8 Millionen Klicks einspielen.

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Stand der letzten Abrufe: Samstag, 2. Mai 2026, 10 Uhr.