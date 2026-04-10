Nachdem "Hast du Töne?" in den zurückliegenden Wochen für Sat.1 ein überschaubarer Quoten-Erfolg war, hat der Sender an diesem Donnerstag das "Das 1% Quiz" mit Jörg Pilawa zurückgeholt. Auf diese Sendung konnte man sich in Unterföhring auch zuletzt noch verlassen - und tatsächlich sah es auf Anhieb besser aus als in den vergangenen Wochen. So schalteten 1,26 Millionen Menschen ein, "Hast du Töne?" lag im Vergleich dazu konstant deutlich unter der 1-Million-Marke.

Bei den 14- bis 49-Jährigen holte Jörg Pilawa immerhin 7,1 Prozent Marktanteil. Auch das ist mehr als das, was Matthias Opdenhövel mit dem Musik-Quiz zuletzt erreicht hatte. Ein kleiner Wermutstropfen ist die Tatsache, dass das "1% Quiz" in der jüngeren Vergangenheit eigentlich noch immer etwas stärker war. Gut möglich, dass an diesem Donnerstag aber auch die Konkurrenz auf den Marktanteil gedrückt hat: Mit Fußball und "GNTM" sind RTL und ProSieben besonders stark gewesen (DWDL.de berichtete).

Einen Tag zum Vergessen erlebte unterdessen Kabel Eins. In der Primetime zeigte man ein Best-of von "Roadtrip Australien" und kam damit immerhin auf 4,1 Prozent Marktanteil, der Tagesmarktanteil lag trotzdem bei nur 2,7 Prozent. Zurückzuführen ist das vor allem auf die Daytime: Vormittags lagen die US-Serien teilweise bei 0,0 Prozent und auch mit alten "Steel Buddies"-Folgen erreichte Kabel Eins nachmittags nur 1,0 Prozent. Am Vorabend waren 2,8 Prozent das höchste der Gefühle.

Damit rutschte Kabel Eins am Donnerstag noch hinter DMAX zurück. Der Spartensender erzielte einen sehr guten Tagesmarktanteil in Höhe von 3,0 Prozent, kein anderer Sender in der Nische war erfolgreicher. Vor allem in der Primetime wusste DMAX zu überzeugen: "112: Feuerwehr im Einsatz" unterhielt 370.000 Menschen, damit waren 5,7 Prozent Marktanteil drin. "Notaufnahme: Samstagnacht" lag später bei 4,2 Prozent.

In der Primetime lag DMAX damit auch vor RTLzwei, wo "Mensch Retter" nur auf 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,3 Prozent Marktanteil kam. Vox unterhielt zur gleichen Zeit mit dem Film "R.I.P.D. - Rest in Peace Department" 950.000 Menschen, in der klassischen Zielgruppe entsprach das 6,6 Prozent. Weil die Kölner aber tagsüber Probleme hatten, fiel der Tagesmarktanteil (5,6 Prozent) schlecht aus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;