Die Fußball-Bundesliga sorgt weiterhin für hohe Quoten, am Samstag profitierten etliche Sender von den Spielen. Vor allem natürlich Sky, wo alle Spiele live zu sehen waren. So kamen die Einzelspiele am Nachmittag durchschnittlich auf 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 21,7 Prozent. Am Vorabend knackten die Bayern mit ihrem Sieg gegen St. Pauli sogar die 1-Million-Marke. Mit exakt 1 Million Zuschauenden waren 17,9 Prozent in der Zielgruppe drin.

Die starke Live-Übertragung bei Sky drückte zwar im Ersten auf die Marktanteile der "Sportschau", mit den erzielten 13,4 Prozent beim jungen Publikum kann man aber natürlich trotzdem noch sehr zufrieden sein. Zumal die Gesamtreichweite bei sehr guten 3,24 Millionen lag, beim Gesamtpublikum erzielte die Sendung so 20,8 Prozent Marktanteil.

Als das ZDF am späten Abend die ersten Bilder der Bayern-Spiels im Free-TV zeigen durfte, waren noch 1,50 Millionen Menschen beim "Aktuellen Sportstudio" mit dabei. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 12,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden leicht überdurchschnittliche 9,6 Prozent gemessen.

Und dann war da ja auch noch Nitro, wo das Zweitliga-Topspiel am Abend zu sehen war. Die Partie zwischen Darmstadt und Hannover erreichte in Halbzeit eins 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Halbzeit zwei kam noch auf eine Gesamtreichweite in Höhe von 520.000. Die Marktanteile beim jungen Publikum lagen bei 4,4 und 2,9 Prozent. Bei Sky wurde die Partie parallel noch von 170.000 Menschen gesehen, der Pay-TV-Sender kam damit bei den 14- bis 49-Jährigen auf 2,6 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;