Mit dem Champions-League-Kracher zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid hat DAZN in Kalenderwoche 16 herausragende Nutzungszahlen erzielt. Nachdem schon die Quoten der Übertragung auf dem linearen DAZN-Sender für Spitzenwerte sorgte, zeigte sich die Dominanz des Sport-Streamers nun auch im Programmmarken-Ranking. Mit einer Nettoreichweite von 1,658 Millionen erreichten Personen belegte die Champions League den zweiten Platz - getoppt einzig durch die Nachrichten von "ZDFheute", die sogar erstmals die Marke von zwei Millionen übersprangen.

Einen neuen Rekord stellte DAZN mit der Champions League gleichwohl nicht auf - im vergangenen Jahr war der Streamingdienst schon einmal geringfügig stärker. Gut möglich aber, dass der Bestwert spätestens bei der bevorstehenden Halbfinal-Übertragung eingestellt wird. Doch es war nicht nur die Champions League, mit der DAZN in Kalenderwoche 16 punktete: Mit der Bundesliga schaffte es der Sport-Streamer zusätzlich auch noch auf den fünften Rang: Hier belief sich die Nettoreichweite auf 1,230 Millionen im Streaming erreichte Personen. Auch das war der zweitbeste bislang jemals gemessene Wert.

Nettoreichweitenstärkste Programmmarken im Streaming in KW 16

Programmmarke Anbieter Nettoreichweite

Streaming only ZDFheute ZDF 2,019 UEFA Champions League DAZN 1,658 ntv Nachrichten RTL 1,508 Tagesschau ARD 1,474 Bundesliga DAZN 1,230 Tatort ARD 1,139 Praxis mit Meerblick ARD 1,113 Gute Zeiten, schlechte Zeiten RTL 1,084 heute-show ZDF 0,899 Sportschau ARD 0,851 Kampf der Realitystars RTLzwei 0,836 The Boys Amazon 0,796 Welt News Axel Springer 0,745 Sturm der Liebe ARD 0,688 Temptation Island RTL 0,676 Germany's next Topmodel Joyn 0,587 Deutschland sucht den Superstar RTL 0,552 Alles was zählt RTL 0,542 Sportstudio UEFA Champions League ZDF 0,537 Lena Lorenz ZDF 0,527

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.10; 13.04.2026-19.04.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 17527 vom 27.04.2026

Mit Blick auf die Fiction sticht im Programmmarken-Ranking vor allem die "Praxis mit Meerblick" heraus - eine ARD-Reihe also, die man im Streaming möglicherweise gar nicht so stark erwartet hätte. Doch mit einer Nettoreichweite von 1,113 Millionen Menschen bewegte sich "Praxis mit Meerblick" auf Augenhöhe mit dem "Tatort". Nur knapp dahinter sortierte sich zudem die RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ein, die bei RTL+ erstmals eine Nettoreichweite von über eine Million Menschen verzeichnete. Deutlich dahinter, aber ebenfalls mit einem Rekord, landete "Unter uns": Hier belief sich die Nettoreichweite auf immerhin 323.000 Personen im Streaming.

Freuen kann man sich aber auch bei RTLzwei, wo man mit "Kampf der Realitystars" das derzeit stärkste Reality-Format im Streaming vorweisen kann. 836.000 im Streaming erreichte Personen markierten einen neuerlichen Rekord für das Format. Zum Vergleich: "Temptation Island" lag bei 676.000 Personen, "The Race" und "Most Wanted" landeten bei Joyn bei jeweils weniger als 400.000. Als Erfolg wird bei RTL derweil auch die Übertragung der "Reality Awards" gewertet: Mit einer Nettoreichweite von 306.000 im Streaming erreichten Personen reichte es zumindest für einen Platz in den Top 20 der privaten Angebote.

Zudem zeigt der Trend von "DSDS" nach oben: Mit 552.000 Personen sortierte sich die RTL-Castingshow diesmal nur knapp hinter "Germany's next Topmodel" bei Joyn ein, wovon inzwischen bekanntlich nur noch eine Folge pro Wochen zu sehen ist.

Programmmarken? Was ist das?

Die 2024 eingeführte Ausweisung der AGF soll Auskunft darüber geben, wie viele Menschen mit Video-Inhalten einer "Programmmarke" in Kontakt gekommen sind - unabhängig ob im linearen TV, den Mediatheken oder Websites der Sender; unabhängig davon, ob es sich um eine ganze Folge oder einen kurzen Schnipsel handelte; unabhängig davon, wie lang die Nutzung war. Spannend ist insbesondere auch die Auswertung rein auf Streaming-Ebene, weil hier bislang kaum öffentliche Daten vorlagen. Wichtig allerdings: Es geht hier nur um die Reichweite auf eigenen Plattformen, YouTube oder Soziale Netzwerke werden nicht erfasst. Und: Es handelt sich stets um Nettoreichweiten, die nicht vergleichbar sind mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie aus der TV-Quoten-Berichterstattung kennt. Details dazu haben wir in einem eigenen Artikel erläutert.