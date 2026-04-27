Schon der Tagesmarktanteil von RTLzwei lag am Sonntag bei nur 3,1 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen - kein gutes Omen also für die Quoten der derzeit laufenden Allstars-Staffel von "Kampf der Realitystars". Tatsächlich konnte das Format in der Primetime nur sehr wenig reißen - und startete sogar mit einem Reichweiten-Tief in den Abend. Gerade mal 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein und damit noch einmal ein ganzes Stück weniger als vor einer Woche.

Immerhin: Mit der zweiten Folge des Abends steigerte sich der "Kampf der Reality-Allstars" leicht auf 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, doch ein Erfolg war das Format damit im Linearen nicht. Das gilt auch für die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, in der nur rund 150.000 Personen einschalteten, sodass die Marktanteile bei nur 2,9 und 3,4 Prozent lagen. Damit tut sich das RTLzwei-Format sonntags deutlich schwerer als mittwochs, wo zuletzt gegen den DFB-Pokal noch mehr als vier Prozent drin waren. Ungleich größer ist der Erfolg aber ohnehin freilich im Streaming bei RTL+.

Schwer in die Gänge kam am Sonntag auch Kabel Eins, allerdings zeigte der Quoten-Trend dort im Laufe des Abends rasant nach oben. "Zwischen Meer und Maloche" erreichte zunächst nur 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe für "Yes, we camp!" im Anschluss schon 4,6 Prozent drin waren. Insgesamt schalteten 490.000 Personen ein. Beide Formate ließen ihre jüngsten Quoten-Tiefs damit deutlich hinter sich. "Abenteuer Leben am Sonntag" steigerte sich um 22:15 Uhr gar auf starke 8,0 Prozent Marktanteil und erzielte einen Jahres-Bestwert.

Und damit nicht genug: Nach Mitternacht sorgten die "Steel Buddies" gar für zweistellige Marktanteile. 13,1 Prozent erzielte die ursprünglich für DMAX produzierte Dokusoap ab 0:23 Uhr, ehe eine weitere Folge sogar 18,3 Prozent erzielte. Selbst zu später Stunde hielten die "Steel Buddies" noch über 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei Kabel Eins. Weil tagsüber zudem "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Newstime" für Marktanteile von über acht Prozent sorgten, fiel auch der Tagesmarktanteil des Senders mit 4,8 Prozent durchaus überzeugend aus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;