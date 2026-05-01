Eigentlich galt der Quiz-Donnerstag in Sat.1 eine Zeit lang als Selbstläufer - doch das ist erstmal vorbei. Nachdem der Sender in den zurückliegenden Monaten bereits einige Misserfolge hinnehmen musste, offenbart inzwischen auch "Das 1% Quiz" mit Jörg Pilawa einige Schwächen. Erst in der vergangenen Woche musste die Show mit weniger als fünf Prozent Marktanteil in Konkurrenz zum DFB-Pokal einen Tiefstwert hinnehmen. Nun lief es auch gegen das Halbfinale in der Europa League nicht gerade gut.

Trotz neuer Folge kam das "1% Quiz" in dieser Woche nicht über einen Marktanteil von 5,9 Prozent in der Zielgruppe hinaus, wenngleich insgesamt immerhin 1,12 Millionen Menschen einschalteten - das waren 100.000 mehr als zuletzt. Für das eigentlich bei Kabel Eins beheimatete Format "Die größten Geheimnisse der Welt" ging es im weiteren Verlauf des Abends auf nur noch 4,0 Prozent nach unten. Damit erreichte Sat.1 am späten Abend übrigens einen nur halb so hohen Marktanteil wie Kabel Eins, wo eine Wiederholung von "Morlock Motors" mit 8,0 Prozent regelrecht aufdrehte. Schon um 20:15 Uhr punktete zudem eine neue Folge der Dokusoap mit schönen 6,8 Prozent.

Marktanteils-Trend: Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland? Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

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Ebenfalls erfolgreich war Vox mit seinem Film-Doppel: "Der Teufel trägt Prada" erreichte - pünktlich zum Kinostart der Fortsetzung - im Schnitt 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, platzierte sich damit also hinter der Europa League und "Germany's next Topmodel". Im Anschluss legte "Man lernt nie aus" gar auf stolze 10,9 Prozent zu und hielt noch 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher. Die starke Primetime verhalf Vox dann auch zu einem überzeugenden Tagesmarktanteil von 8,8 Prozent, wodurch der Sender - auch dank einiger Daytime-Erfolg - letztlich den zweiten Platz belegte.

Für RTLzwei gab es um 20:15 Uhr hingegen zunächst nichts zu holen: Nur 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteil von 2,4 Prozent in der Zielgruppe verzeichnete die Dokusoap "Mensch Retter", mit der man sich damit nur auf Augenhöhe mit DMAX bewegte. Dort punkteten "112: Feuerwehr im Einsatz" und "Notaufnahme: Samstagabend" mit guten Marktanteilen von 2,7 und 2,0 Prozent. Höhere Reichweiten als RTLzwei verbuchten um 20:15 Uhr zudem die Spartensender Sat.1 Gold und RTL Up.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;