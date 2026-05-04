Nachdem Nitro am Samstagabend mit dem Schalke-Spiel einen Volltreffer landete, stand bei RTL am Sonntag gleich nochmal Zweitliga-Fußball auf dem Programm: Durch die Kooperation mit Sky übertrug man mal wieder die Zweitliga-Konferenz am Nachmittag. Mit dem Erfolg dürfte man recht zufrieden sein, weil die Übertragung im Verlauf viele Fußball-Fans einsammeln konnte.

So verfolgten im Schnitt zunächst 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die erste Hälfte, während der zweiten 45 Minuten zog die Gesamt-Reichweite dann aber deutlich auf etwa 850.000 an. Der Marktanteil erhöhte sich beim Gesamtpublikum von 6,8 auf 9,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen ging es von 8,7 auf 12,0 Prozent nach oben. Bei den 14- bis 59-Jährigen blieb die Zweistelligkeit zwar unerreicht, 9,7 Prozent Marktanteil in der zweiten Hälfte können sich aber auch hier zumindest sehen lassen.

Enttäuschend ist hingegen die Performance der TV-Umsetzung des Partyspiels "Hitster". Mit nur noch 7,1 Prozent fiel der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf einen neuen Tiefstwert, auch 7,2 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen sind kein zufriedenstellendes Niveau. Immerhin zog die Gesamt-Reichweite im Vergleich zur Vorwoche wieder um 100.000 auf 0,99 Millionen an - von den 1,43 Millionen vom Staffelauftakt war man aber erneut weit entfernt.

Deutlich mehr Leute spricht Sat.1 zu dieser Zeit mit "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" an. Die Gesamt-Reichweite kletterte mit 1,74 Millionen sogar auf den bisherigen Staffel-Bestwert. Nachdem in der Vorwoche der Marktanteil bei den Jüngeren regelrecht in die Höhe geschossen war, rauschte dieser nun aber wieder um 4,7 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent nach unten. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen lief es nicht so gut wie in der Vorwoche, mit 8,0 Prozent Marktanteil dürfte man bei Sat.1 aber trotzdem recht zufrieden sein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;