Die Kräfteverhältnisse am Morgen sind weiterhin sehr eindeutig: Auch nach der Neuaufstellung der Frühschiene bei RTL und ntv liegt Sat.1 in Führung. Das wurde zum Start in die neue Woche sehr deutlich: 380.000 Menschen sahen sich im Schnitt ab 5:30 Uhr das Sat.1-"Frühstücksfernsehen" an, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 25,2 Prozent. Damit kratzte das Format an einem Marktanteilsrekord für 2026, so oder so war es ein sehr erfolgreicher Start in den Tag für den Sender.

RTL unterhielt zwischen 6 und 9 Uhr mit "Deutschland am Morgen" nur 180.000 Menschen, damit waren beim jungen Publikum 10,8 Prozent Marktanteil drin. Selbst wenn man die Werte von ntv dazurechnet, lag "Deutschland am Morgen" weit hinter dem "Frühstücksfernsehen", die Zahlen des Nachrichtensenders sind aber dennoch interessant. Bei ntv sahen nämlich zusätzlich 75.000 Menschen zu - und mit dem Zielgruppen-Marktanteil in Höhe von 6,3 Prozent kann man bei ntv sehr zufrieden sein.

Sat.1 kann derweil auch mit seiner Primetime zufrieden sein, auch wenn "Kommissar Rex" jetzt mit 7,5 Prozent Marktanteil auf den bislang schlechtesten Wert seit dem Comeback kam. Die Reihe liegt damit noch immer klar über den Normalwerten des Senders, außerdem schalteten insgesamt wieder 1,54 Millionen Menschen ein. Eine solche Reichweite ist für Sat.1 selten geworden. In der erweiterten Zielgruppe lag "Rex" bei 7,8 Prozent. In allen Zuschauergruppen lag Sat.1 damit auch in der Primetime vor RTL (DWDL.de berichtete).

Beim jungen Publikum punkteten am Montagabend auch Vox und ProSieben. "First Dates Hotel" erreichte bei Vox durchschnittlich 8,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Und ProSieben unterhielt mit dem "Simpsons"-Film insgesamt zwar nur 450.000 Menschen, davon kam aber der größte Teil aus der Altersklasse 14-49, hier wurden also gute 7,8 Prozent gemessen. In den zurückliegenden Wochen lief es für ProSieben mit anderen Animationsfilmen meist schlechter.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;