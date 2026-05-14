Viele Jahre lang ist "Grey’s Anatomy" in der Primetime von ProSieben zu sehen gewesen und hat dort verlässlich für hohe Quoten gesorgt. Mit der Zeit ging das Interesse jedoch zurück, irgendwann verschob der Sender die Folgen in den späten Abend. Dort lief es zuletzt so katastrophal schlecht, dass man entschieden hat, die Free-TV-Ausstrahlungen ab sofort an Sixx abzugeben. Beim kleinen Spartensender läuft die Serie nun wieder in der Primetime.

Zum Auftakt konnte Sixx damit jedoch keine Bäume ausreißen. Während die erste Folge nur 120.000 Menschen zum Einschalten brachte, kam die zweite Episode auf 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit waren 1,0 und 1,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen drin. Damit lag "Grey’s Anatomy" in etwa auf Senderschnitt von Sixx. Dass selbst hier inzwischen nicht mehr drin ist, zeigt, wie sehr die Zugkraft zumindest linear abgenommen hat. Ihre deutsche Premiere feierten die beiden Folgen erst vor einer Woche bei Disney+. Mit zwei alten "Grey's"-Folgen am Nachmittag erreichte Sixx übrigens auch 120.000 und 140.000 Menschen, damit waren beim jungen Publikum sehr gute 5,5 und 6,0 Prozent Marktanteil drin.

Besser lief es am Mittwochabend in der Sparte unter anderem für DMAX: "Goldrausch: Macherey & Söhne" kam dort zur besten Sendezeit auf 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 2,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Zwei Ausgaben der "Outback Crystal Hunters" lagen im Anschluss bei 2,4 und 3,1 Prozent. Auch RTLup war erfolgreich: Die "Versicherungsdetektive" erreichten zu Beginn der Primetime 320.000 Menschen, beim jungen Publikum waren jedoch nur 1,7 Prozent drin. Ein "Anwälte der Toten"-Marathon ließ den Marktanteil im weiteren Verlauf des Abends jedoch schnell ansteigen, in der Spitze wurden 6,8 Prozent gemessen.

Und noch ein kurzer Blick zu Sport1, wo "Survivor" einen neuen Reichweitenrekord aufgestellt hat - wenn auch einen, über den man sich nur bedingt freuen kann. 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren sind zu wenig, auch wenn es die bislang höchste Reichweite für das Format war. Während beim Gesamtpublikum 0,4 Prozent Marktanteil gemessen wurden, waren es in der klassischen Zielgruppe gewohnt schlechte 0,1 Prozent. "Bitte lächeln!" kam zuvor noch auf 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 0,7 (gesamt) und 0,4 Prozent (14-49).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;