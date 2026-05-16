Mit seiner Reihe "Praxis mit Meerblick" hat sich Das Erste in den vergangenen Wochen eine feste Fan-Gemeinde am Freitagabend erobert. Mit der vorerst letzten Folge fuhr der Sender nun sogar noch einmal neue Staffel-Bestwerte ein: So schalteten in dieser Woche im Schnitt 3,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein - das waren fast eine halbe Million mehr als am vorigen Freitag und trieb den Gesamt-Marktanteil auf starke 17,7 Prozent. Geschlagen geben musste sich die "Praxis mit Meerblick" damit nur der ZDF-Serie "Der Alte", die mit 4,45 Millionen Personen auf 21,1 Prozent Marktanteil kam.

Besonders bemerkenswert sind jedoch die Quoten, die die ARD-Reihe beim jungen Publikum verzeichnete: Mit durchschnittlich 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren erzielte das Staffel-Finale einen tollen Marktanteil von 10,5 Prozent. Besser lief es für eine Eigenproduktion auf diesem Sendeplatz zuletzt vor fast eineinhalb Jahren. Geschlagen geben musste man sich damit um 20:15 Uhr nur der RTL-Show "Let's Dance", die mit 550.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern für sehr gute 16,4 Prozent Marktanteil sorgte, insgesamt aber mit 2,62 Millionen Tanz-Fans sowie 14,3 Prozent Marktanteil das Nachsehen hatte.

Den Sieg bei den 14- bis 49-Jährigen musste "Let's Dance" zudem auch in dieser Woche wieder der "heute-show" überlassen, wenngleich die ZDF-Nachrichtensatire diesmal wieder ein gutes Stück entfernt blieb von den Spitzenwerten der Vorwoche, als der Marktanteil an der 30-Prozent-Marke kratzte. Mit 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauern reichte es nun für 21,5 Prozent Marktanteil, ehe Jan Böhmermanns "ZDF Magazin Royale" im weiteren Verlauf des Abends noch auf 16,4 Prozent kam.

Insgesamt hielt das "ZDF Magazin Royale" nach 23 Uhr noch 1,34 Millionen Personen vor dem Fernseher. Die "heute-show" kam zuvor auf 3,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem Marktanteil von 18,8 Prozent entsprachen. Oliver Welke sorgte dabei einmal mehr für einen erkennbaren Einschaltimpuls, denn beim "heute-journal" waren zuvor nur 2,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. Nur knapp dahinter rangierten übrigens die "Tagesthemen", die im Windschatten der "Praxis mit Meerblick" im Ersten von 2,50 Millionen gesehen wurden.

Im Ersten sorgte derweil auch noch einmal "Wer weiß denn sowas?" für starke Quoten. Das Staffel-Finale der Rateshow erreiche um 18:00 Uhr bereits 2,64 Millionen Menschen, die den ARD-Marktanteil auf starke 20,8 Prozent trieben. Bemerkenswert: Auch über die gesamte Staffel hinweg gelang es "Wer weiß denn sowas?" erneut, im Schnitt über 20 Prozent zu erzielen. Dass Elton als Teamkapitän von Bord ging, hat den Quoten des Formats also nicht geschadet.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;