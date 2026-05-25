Noch stehen die Daten zu den Abrufzahlen von "Olivia" im Streaming noch aus, doch schon die klassische TV-Ausstrahlung allein war fürs ZDF ein voller Erfolg bei Jung und Alt. Nach Einrechnung von drei Tagen zeitversetzter Nutzung auf klassischem Weg (also etwa über Festplattenrekorder, noch ohne Mediatheken-Abrufe) erhöhte sich die Reichweite noch einmal von 3,59 auf 3,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das entsprach einem Marktanteil von 18,5 Prozent. Rund 140.000 der 400.000 hinzugewonnen Zuschauerinnen und Zuschauer kamen dabei aus der Altersgruppe 14-49, hier steht letztlich nun ein Marktanteil von 13,5 Prozent in den Büchern.

Damit komplettiert "Olivia" in der Woche ab dem 11. Mai das wieder mal alleine dem ZDF vorbehaltene Treppchen der Sendungen mit dem größten Nachschlag. Ganz oben liegt dabei wie üblich die "heute-show", die nachträglich noch um 870.000 auf glatte vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zulegen konnte, das "ZDF Magazin Royale" legte ebenso wie "Olivia" um 400.000 zu und kam somit auf eine endgültig gewichtete Gesamtreichweite im klassischen TV von 1,74 Millionen.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 15.05.

22:30 4,00

(+0,87) 21,9%

(+3,1%p.) 1,07

(+0,34) 27,5%

(+6,0%p.) ZDF Magazin Royale 15.05.

23:05 1,74

(+0,40) 11,9%

(+2,0%p.) 0,70

(+0,25) 22,2%

(+5,8%p.) Olivia 13.05.

20:15 3,99

(+0,40) 18,5%

(+1,1%p.) 0,51

(+0,14) 13,5%

(+2,6%p.) Tagesschau 14.05.

19:59 5,52

(+0,33) 27,5%

(+0,9%p.) 0,71

(-0,00) 22,4%

(-0,6%p.) Eurovision Song Contest 2026 - Das Finale aus Wien 16.05.

21:00 8,46

(+0,28) 42,6%

(-0,2%p.) 3,13

(+0,12) 57,5%

(-0,3%p.) Let's dance 15.05.

20:14 2,89

(+0,27) 14,9%

(+0,6%p.) 0,62

(+0,08) 17,1%

(+0,7%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 14.05.

20:15 1,30

(+0,25) 6,1%

(+1,0%p.) 0,60

(+0,16) 14,9%

(+3,2%p.) Danowski - Neunauge 11.05.

20:15 5,69

(+0,25) 24,3%

(+0,1%p.) 0,40

(+0,03) 9,4%

(+0,1%p.) Ein starkes Team - Mörderische Gier 16.05.

20:15 6,09

(+0,24) 25,1%

(+0,1%p.) 0,22

(+0,00) 4,3%

(-0,1%p.) Boney M. - Disco. Macht. Legende. 11.05.

23:21 1,20

(+0,23) 15,4%

(+2,0%p.) 0,18

(+0,03) 9,9%

(+0,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 11.05.-17.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Nachträglich zulegen konnte auch der Eurovision Song Contest - hier dürfte wohl neben zeitversetzter Nutzung vor allem auch der Faktor Livestreams mit reingespielt haben. Diese gehen - anders als die zeitversetzte Nutzung in den Mediatheken - ebenfalls in die endgültig gewichteten linearen Quoten ein. Letztlich wird für das ESC-Finale aus Wien nun jedenfalls eine Reichweite von 8,46 Millionen im Ersten (+280.000) und 770.000 bei One (+20.000) ausgegeben, die 9-Millionen-Marke wurde dementsprechend nun noch geknackt. Der Marktanteil lag beide Sender in Summe bei 46,5 Prozent insgesamt und 64 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 15.05.

22:30 4,00

(+0,87) 21,9%

(+3,1%p.) 1,07

(+0,34) 27,5%

(+6,0%p.) ZDF Magazin Royale 15.05.

23:05 1,74

(+0,40) 11,9%

(+2,0%p.) 0,70

(+0,25) 22,2%

(+5,8%p.) Bluey 13.05.

18:07 0,16

(+0,08) 1,2%

(+0,6%p.) 0,09

(+0,06) 6,5%

(+3,6%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 14.05.

20:15 1,30

(+0,25) 6,1%

(+1,0%p.) 0,60

(+0,16) 14,9%

(+3,2%p.) Markus Lanz 13.05.

23:13 1,00

(+0,16) 9,7%

(+1,1%p.) 0,22

(+0,07) 9,8%

(+2,6%p.) Olivia 13.05.

20:15 3,99

(+0,40) 18,5%

(+1,1%p.) 0,51

(+0,14) 13,5%

(+2,6%p.) Inspector Barnaby 11.05.

23:29 0,79

(+0,08) 11,1%

(+0,3%p.) 0,08

(+0,04) 5,0%

(+2,0%p.) Großstadtrevier 11.05.

18:51 2,70

(+0,14) 15,2%

(+0,4%p.) 0,18

(+0,05) 7,5%

(+1,9%p.) Sportschau Fußball-Bundesliga 34. Spieltag 16.05.

17:59 3,90

(+0,14) 26,3%

(+0,3%p.) 0,54

(+0,06) 23,9%

(+1,8%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 13.05.

19:37 1,60

(+0,07) 8,4%

(+0,2%p.) 0,37

(+0,07) 12,8%

(+1,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 11.05.-17.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 17:55 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Ein kräftiges Plus verzeichnete in der ARD zudem die Boney M.-Doku "Disco. Macht. Legende.", deren Reichweite nachträglich noch um fast 25 Prozent von 0,97 auf 1,20 Millionen anstieg. Der Marktanteil erhöhte sich somit auf starke 15,4 Prozent insgesamt, bei den 14- bis 49-Jährigen kratzt man jetzt an der 10-Prozent-Marke. Besonders deutlich ging's dabei in der Altersgruppe 14-59 nach oben, hier stehen durch ein Plus von 2,5 Prozentpunkten nun 12,8 Prozent auf dem Konto.

Einen kräftigen Nachschlag gab's zudem für die Bundesliga-"Sportschau" am letzten Spieltag der Saison. Hier erhöhte sich die Reichweite noch auf 3,9 Millionen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stieg um 1,8 Prozentpunkte auf 23,9 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es letztlich für 23,2 Prozent Marktanteil.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-59)

ab 3 14-59 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 15.05.

22:30 4,00

(+0,87) 21,9%

(+3,1%p.) 1,94

(+0,56) 25,4%

(+5,0%p.) ZDF Magazin Royale 15.05.

23:05 1,74

(+0,40) 11,9%

(+2,0%p.) 1,08

(+0,32) 17,4%

(+3,7%p.) Boney M. - Disco. Macht. Legende. 11.05.

23:21 1,20

(+0,23) 15,4%

(+2,0%p.) 0,44

(+0,11) 12,8%

(+2,5%p.) Olivia 13.05.

20:15 3,99

(+0,40) 18,5%

(+1,1%p.) 1,40

(+0,29) 17,4%

(+2,4%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 14.05.

20:15 1,30

(+0,25) 6,1%

(+1,0%p.) 0,87

(+0,23) 10,7%

(+2,2%p.) Markus Lanz 13.05.

23:13 1,00

(+0,16) 9,7%

(+1,1%p.) 0,37

(+0,08) 8,0%

(+1,6%p.) Bluey 13.05.

18:07 0,16

(+0,08) 1,2%

(+0,6%p.) 0,10

(+0,06) 2,5%

(+1,4%p.) Sportschau Fußball-Bundesliga 34. Spieltag 16.05.

17:59 3,90

(+0,14) 26,3%

(+0,3%p.) 1,14

(+0,11) 23,2%

(+1,3%p.) Am Puls mit Sarah Tacke: System Bürgergeld 14.05.

22:14 1,80

(+0,16) 10,6%

(+0,4%p.) 0,65

(+0,13) 9,1%

(+1,2%p.) The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute? 12.05.

22:28 0,24

(+0,10) 1,9%

(+0,7%p.) 0,17

(+0,06) 3,3%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 11.05.-17.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 17:55 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer acht Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher immer montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;