Mit einem außergewöhnlich starken Finale hat sich die "Late Show with Stephen Colbert" von ihrem Publikum verabschiedet. Wie vorläufige Nielsen-Daten zeigen, verfolgten am Donnerstagabend 6,74 Millionen Zuschauer die letzte Ausgabe bei CBS - so viele wie nie zuvor an einem regulären Werktag während der Colberts Ära.

Damit lag das Finale deutlich über dem üblichen Niveau der vergangenen Staffel. Im Schnitt erreichte die Show zuletzt zwischen 2,4 und 2,7 Millionen Zuschauer pro Ausgabe, wie der "Hollywood Reporter" berichtet. An die Quoten der im Jahr 2015 ausgestrahlten Abschiedssendung von David Letterman reichte Colbert allerdings nicht heran: Dessen letzte "Late Show" kam damals auf 13,7 Millionen Zuschauer.

Trotzdem markiert das Finale einen Bestwert für eine reguläre Wochentagsausgabe seit Colberts Übernahme der Show. Nur eine Episode erzielten in elf Jahren eine höhere Reichweite - die Spezialausgabe nach dem Super Bowl 2016 mit 20,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Colberts "Late Night"-Premiere hatten einst 6,55 Millionen Menschen gesehen.

Anlässlich von Colberts Late-Night-Abschied hatten sich Jimmy Kimmel und Jimmy Fallon mit ihrem Kollegen solidarisiert und auf die Ausstrahlung neuer Folgen in Konkurrenz zur letzten "Late Show" verzichtet. Kimmel hatte in seiner Show angekündig, er werde Colberts letzte Sendung einschalten und erklärte an das Publikum gerichtet: "Ich hoffe, dass diejenigen unter euch, die unsere Show schauen, ebenfalls ein letztes Mal CBS einschalten werden. Danach nie wieder."

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Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;