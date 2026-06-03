Nachdem "Bauer sucht Frau International" schon am Montag steigende Quoten vorweisen konnte, lief es für die Folge am Dienstagabend noch einmal besser: 2,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt im Schnitt zu, das war ein Plus von rund 190.000 im Vergleich zum Vortag und die bislang höchste Reichweite dieser Staffel. Der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum bei richtig starken 13,2 Prozent.

Ungewöhnlich für Sendungen bei den Privatsendern: Beim älteren Publikum läuft "Bauer sucht Frau" besser als in den jüngeren Altersgruppen, doch auch dort können sich die Marktanteile sehen lassen: In der klassischen Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf 11,0 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen auf 12,6 Prozent. Auch das waren die bislang besten Werte dieser Staffel, in der erweiterten Zielgruppe wurde der bisherige Bestwert um 0,7 Prozentpunkte übertroffen.

Davon profitierte im Anschluss auch das Magazin "Extra", das mit 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die zweithöchste Reichweite im bisherigen Jahresverlauf einstreichen konnte - und auch hier lag der Marktanteil beim Gesamtpublikum mit 11,8 Prozent höher als in den Zielgruppen 14-49 (10,6 Prozent) und 14-59 (11,2 Prozent).

Während "Bauer sucht Frau International" RTL den Primetime-Sieg in der erweiterten Zielgruppe 14-59 bescherte, lag in der jüngeren Altersgruppe 14-49 einmal mehr "TV Total". Die ProSieben-Show erreichte starke 12,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, konnte sich bei der Gesamt-Reichweite mit 0,87 Millionen aber nicht mit RTL messen. Im Anschluss gelang es Klaas Heufer-Umlauf besser als sonst, das Pufpaff-Publikum zu halten: "Experte für alles" lag mit 9,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erneut auf Höhe des Staffel-Bestwerts, auch wenn die Gesamt-Reichweite mit im Schnitt 0,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern trotzdem recht mager ausfiel.

Am späten Abend brachte ProSieben dann noch "The Hunt" zu Ende. Das Format war in erster Linie mit Blick auf Joyn produziert worden, die linearen Quoten fielen dann auch ziemlich mau aus. Die vorletzte Folge erzielte mit 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber immerhin den bisherigen Staffel-Bestwert, die allerletzte Folge kam ab 23:53 Uhr dann allerdings nicht über 4 Prozent hinaus. Insgesamt verfolgten im Schnitt nur 0,09 Millionen Personen die lineare Ausstrahlung der letzten Folge.

Während RTL und ProSieben die Zielgruppen-Siege unter sich ausmachten, ging die Marktführung beim Gesamtpublikum ans Erste, wo eine Wiederholung von "Die Kanzlei" 3,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte, "In aller Freundschaft" im Anschluss 3,04 Millionen. Das ZDF machte die "Generation Porno - Was unsere Kinder online sehen" zum Thema und erreichte damit nur 1,3 Millionen Personen. Immerhin: Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil mit 9,1 Prozent recht gut aus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;