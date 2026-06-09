Die Fußball-WM steht kurz vor der Tür und das anstehende Mega-Turnier hat Das Erste am Montag dazu genutzt, um in der Doku "Spielfeld der Macht" auf die aktuelle Lage in den USA zu blicken - und wie US-Präsident Donald Trump Sport politisch instrumentalisiert. Mit 2,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war das Interesse vergleichsweise hoch. Die Doku von Dominic Egizzi, Philipp Awounou und Ingo Zamperoni kam beim Gesamtpublikum auf solide 10,1 Prozent Marktanteil.

Richtig gut lief es für den Film jedoch beim jungen Publikum: 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen, hier wurden 12,6 Prozent gemessen. Keine andere Sendung nach 20:15 Uhr im deutschen Fernsehen war erfolgreicher als "Spielfeld der Macht". Das Townhall-Format "Arena", diesmal mit SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil, hielt im Anschluss noch 1,48 Millionen vor den TV-Geräten. Die Marktanteile gingen auf 7,8 (gesamt) und 8,7 Prozent (14-49) zurück.

Sehr zufrieden sein kann man unterdessen beim NDR Fernsehen: Mit dem Verbrauchermagazin "Markt" erreichte der Sender um 20:15 Uhr durchschnittlich 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, "Die Tricks mit italienischen Lebensmitteln" erreichte danach sogar noch 930.000. Bin bundesweit 4,2 und 4,5 Prozent beim Gesamtpublikum lief es sehr gut, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden noch stärkere 6,0 und 6,3 Prozent gemessen - hier schafften beide Formate sogar den Sprung in die Top 25 der meistgesehenen Formate des Tages.

Die mit Abstand höchste Reichweite in der Primetime erzielte am Montagabend jedoch das ZDF. Die Wiederholung des Krimis "Die Polizistin und die Sprache des Todes" unterhielt 4,24 Millionen Menschen, was zu starken 20,7 Prozent Marktanteil führte. Und auch den Film "Canary Black" sahen am späten Abend noch 2,06 Millionen, was ab 22:15 Uhr zu 16,5 Prozent führte. Beim jungen Publikum waren zur besten Sendezeit zunächst nur 5,2 Prozent drin, in der Late Prime waren es dann deutlich bessere 9,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;